Simulação de eventos para testar protocolos do setor ocorre semana que vem em Porto Alegre

eventos-teste protocolos Na próxima semana, doisque serão promovidos em Porto Alegre darão um passo fundamental na preparação do setor de eventos gaúcho para a tão aguardada retomada. Há seis meses sem poder operar, o segmento segue focado no aprimoramento dossugeridos aos Executivos estadual e municipal e, enquanto a flexibilização não avança, aposta na capacitação de seus profissionais e fornecedores para estar com tudo pronto para o momento da liberação de atividades.

No início da noite de quinta-feira (3), a prefeitura da Capital avalizou a realização dos eventos-modelo, agendados para os dias 11 e 13 de setembro. O primeiro, no Centro de Eventos da Fiergs, irá simular um congresso com palestra. O segundo, no Auditório Araújo Vianna, reproduzirá a realização de um show. Ambos contarão com a presença de autoridades da prefeitura e do governo do Estado, que acompanharão a organização e os requisitos necessários para que cada tipo de evento ocorra com segurança e observância das medidas de proteção e enfrentamento à pandemia.

Estruturados por empresários do setor, conventions bureaus e associações representativas integrados ao Grupo Live Marketing RS - que reúne mais de 300 empresas e é o proponente dos protocolos ainda em análise pelo governo do Estado-, os treinamentos serão coordenados pelo Porto Alegre e Região Metropolitana Convention Bureau, e serão embasados nos testes pioneiros, realizados em Gramado e Bento Gonçalves. Esses eventos servirão como ensaio para a aplicação das regras e critérios sugeridos pelo setor, e foram consolidados em reunião com os secretários municipais da Saúde, Pablo Stürmer, e de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Hoff, na última terça-feira (1).

Eventos de capacitação de profissionais do setor já ocorreram em Gramado e Bento Gonçalves. Credito: Montagem/Convention Bureau de Porto Alegre

Eventos semelhantes já foram promovidos na Serra, nas cidades de Bento Gonçalves e Gramado. Encabeçados pelo Convention Bureau de Porto Alegre e pelo Grupo Live Marketing RS, os eventos experimentais foram idealizados pela consultora Vaniza Schuler e querem mostrar ao poder público, aos patrocinadores, fornecedores e sociedade em geral que o segmento está prontos para voltar a fazer eventos de forma gradual, responsável e com segurança. "Vamos fazer a aplicação efetiva dos protocolos sugeridos pelo Grupo Live Marketing RS e mostrar que o setor está preparado para uma retomada gradual, cuidadosa e responsável. Nossas dores são as mesmas e os pleitos se complementam, por isso nos unimos para organizar esses eventos-testes. A liberação da prefeitura é um marco muito importante para o setor e vai além de uma simples retomada do nosso trabalho, mostra que estamos bem organizados e vamos nos antecipar à realização dos eventos e no capacitarmo com cuidado", destaca a a presidente do Porto Alegre Convention Bureau, Adriane Hilbig.

As equipes da prefeitura acompanharão a montagem e realização dos eventos, que terão entrada gratuita, para verificar o cumprimento das regras estabelecidas. De acordo com ofício emitido pelo secretário de Desenvolvimento Econômico da Capital, Leonardo Hoff, os testes têm autorização para ocorrer dentro "das medidas de segurança apresentadas, garantindo a saúde e integridade dos participantes e profissionais envolvidos na realização, com objetivo de vislumbrar como seria uma possível retomada do setor diante de novos protocolos e normas".

Para a aprovação dos eventos-teste, a prefeitura considerou a obrigatoriedade de capacitação dos trabalhadores envolvidos, bem como a necessidade de adotar regras de distanciamento entre o público, utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) pelas equipes e participantes, acesso ao evento em lotes, para que não haja aglomeração, medição de temperatura de todos os presentes e disponibilização de totens de álcool gel.

Segmento e equipe técnica do governo não avançam nas medidas para flexibilização