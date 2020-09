Com aumento da circulação, EPTC amplia tabela horária de linhas de ônibus

A liberação de quase todas as atividades econômicas em Porto Alegre tem gerado um aumento, ainda que discreto, no número de usuários do sistema de transporte coletivo da cidade. Em razão disso, ajustes – pontuais, por enquanto – têm sido feitos pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para dar conta dessa demanda.

A partir da semana que vem, a tabela horária do transporte terá novas alterações, com oferta ampliada em cinco linhas (confira abaixo).

Conforme a EPTC, a demanda atual de passageiros é semelhante à registrada no final de maio e início de junho, ficando na média de 38% de um dia útil antes da pandemia. Os períodos com maior queda de passageiros foram entre o final de março e o mês de abril e em julho. Por causa dessa mudança de comportamento é que precisam ser feitos ajustes de horários.

portal da prefeitura Desde março o sistema tem operado com pouco mais de 40% da frota. A demanda e a oferta são analisadas diariamente e podem ser consultadas no

Os ônibus da Capital seguem com restrições em relação à lotação dos veículos. O limite permitido é o número de assentos mais 10 pessoas em ônibus comuns, e de 15 pessoas em veículos articulados. Além disso, idosos seguem com restrição de circulação no pico e estudantes permanecem com o cartão tri escolar inativo, até o retorno das aulas presenciais.

Confira abaixo quais linhas terão horários ampliados:

A partir de domingo (6):

Linha 652 Hospital - Adição de seis novas viagens ao dia, passando de 30 para 36. O intervalo médio entre viagens diminuirá de 55 minutos para 40 minutos.

- Adição de seis novas viagens ao dia, passando de 30 para 36. O intervalo médio entre viagens diminuirá de 55 minutos para 40 minutos. Linha 665 Planalto Sabará - Readequação de horários da tabela conforme demanda. Isso reduzirá o intervalo médio entre viagens de 51 minutos para 45 minutos. Ampliação de dois horários por dia a cada sentido.

A partir de terça-feira (8):