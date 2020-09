Tempo segue chuvoso no Rio Grande do Sul durante a sexta-feira e o fim de semana

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (4) indica que a nebulosidade persiste, ao menos durante a manhã. No decorrer do dia, o sol volta a aparecer na maior parte do Estado, antes da volta da chuva no fim de semana. O começo da sexta-feira ainda terá frio, mas depois fica agradável. As informações são da Metsul Meteorologia.

No fim de semana, o Rio Grande do Sul terá sol, nuvens e chuva. A instabilidade deverá predominar na faixa central do Estado. Já em áreas do Centro para o Norte gaúcho, a previsão é de chuva forte e volumosa. No domingo, a chuva deverá ocorrer nas demais regiões. No sábado e domingo poderá ocorrer temporal em áreas isoladas.

Em Porto Alegre, a sexta-feira começará com muitas nuvens, mas a nebulosidade irá diminuir e o sol aparecerá no decorrer do dia. Nas primeiras horas do dia, a sensação será de frio, mas aquecerá e no decorrer desta sexta-feira a temperatura será agradável. A previsão é de chuva no sábado e domingo na Capital. A Metsul alerta para risco de pancadas fortes a torrenciais em alguns momentos, com raios e risco de granizo no domingo. Há possibilidade de volumes altos de chuva e momentos de melhoria ocasionais.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 7ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 20ºC

Mínima: 12ºC