Pais e ex-alunos da escolinha Pato se mobilizam para a obtenção de recursos

Depois de decretar o encerramento das atividades em 2020, a Escola de Educação Infantil Pato conta com a solidariedade para sanar as dívidas pendentes. A decisão de fechar a escolinha da última sexta-feira (3) comoveu mães, pais e ex-alunos a ponto de criarem uma campanha a fim de angariar recursos suficientes para ajudar nas rescisões de contrato de trabalho e na manutenção básica do Pato até o final deste ano.

Através de um grupo de WhatsApp, a escola agradeceu a mobilização por meio de um vídeo, mas ressaltou que os valores arrecadados serão destinados ao pagamento das contas, sem aspirar qualquer tipo de retorno da instituição em 2021.

Fechada desde 18 de março por conta da pandemia do novo coronavírus, a escolinha, fundada em setembro de 1967, não conseguiu manter-se em pé. Por mais de cinco meses, os professores do Pato mandaram vídeos com atividades para os alunos. Um grupo dos educadores chegou a ser criado no Facebook com o objetivo de elaborar conteúdos diariamente.

Confira a nota da escolinha:

Queridos amigos e amigas do Pato,

Tem sido emocionante a quantidade de amor que estamos recebendo de todos os lados desde que anunciamos a demissão da equipe e o encerramento das atividades em 2020.

Sabíamos que o anúncio seria recebido com tristeza pela família Pato, mas, honestamente, não imaginamos que a reação seria tão forte. É extremamente reconfortante.

Alguns de vocês demonstraram vontade de fazer uma campanha para arrecadar recursos que ajudem a empresa a cumprir com seus compromissos, o que nos enche de gratidão. Estamos enviando esta mensagem em resposta a todos que verbalizaram esse desejo.

Em primeiro lugar, esclarecemos que não nos opomos à ideia, pois uma atitude assim espontânea só pode ser recebida com alegria.

Nossas únicas preocupações são as seguintes: que a campanha seja transparente, que a gestão esteja toda nas mãos de vocês e que fique claro para a comunidade que os valores arrecadados ajudarão nas rescisões dos contratos de trabalho e na manutenção básica da empresa até o final do ano, mas que o retorno ou não em 2021 depende de muitos outros fatores. Não seria justo que as pessoas ficassem com a impressão de que a escola vai reabrir automaticamente se este ou aquele valor for atingido.