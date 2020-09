Bingo clandestino que operava na zona norte de Porto Alegre é interditado

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Um bingo que operava clandestinamente na zona Norte de Porto Alegre foi interditado na tarde desta quarta-feira (2) pela Guarda Municipal. Segundo a equipe, 80 pessoas estavam no local no momento da operação, mas conseguiram fugir por uma saída secundária. O proprietário foi autuado e encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil.

O estabelecimento, localizado na rua Tupinambá, funcionava diariamente, segundo denúncia recebida pela prefeitura por meio do atendimento telefônico 156. De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, quando a guarnição chegou ao local surpreendeu o proprietário.

O bingo foi autuado e interditado por estar em desacordo ao decreto municipal que regra as atividades permitidas durante a pandemia da Covid-19, principalmente as que visam evitar aglomerações, e o proprietário deverá ser multado. Na Polícia Civil ele também corre risco de prisão por prática ilegal de jogo de azar, proibido no Brasil.

Desde março, segundo a Guarda Municipal, três bingos já foral interditados na cidade. Os outros dois, no mês de maio, funcionavam na avenida Princesa Isabel. As ações contaram com apoio da Brigada Militar.