Edital para obras no Viaduto dos Açorianos deve ser lançado ainda em setembro

bloqueado para o trânsito desde o dia 10 de maio A prefeitura de Porto Alegre recebeu o projeto final de recuperação do Viaduto dos Açorianos,em razão de “graves anormalidades estruturais nos elementos do encontro Sul”, conforme divulgado pelo governo municipal à época.

O documento foi analisado pelos técnicos da secretaria, que solicitaram algumas adequações A execução do projeto começou no dia 4 de maio, ao custo de R$ 84.457,97. No documento, que foi entregue ao governo na primeira semana de julho, foram levantados dados da situação das estruturas do viaduto e suas patologias, bem como projetadas as intervenções necessárias.

Agora, com as mudanças realizadas, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), afirma que “trabalha para a finalização do edital para licitação da obra, que deve ser lançado ainda em setembro”.

A prefeitura garante que não há risco de queda da estrutura. Uma das primeiras intervenções a serem feitas é o escoramento do viaduto. Após isso, é possível que o trânsito seja liberado e as obras ocorram sem a necessidade de uma nova interdição.

Localizado na avenida Borges de Medeiros, o viaduto foi construído em 1973 e possui 202 metros de comprimento, com cinco vãos livres, duas pistas de rolamento, três faixas de tráfego em cada uma, além de passeios públicos em ambos os lados e um divisor físico de concreto entre as pistas.