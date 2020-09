Presídio de Caxias do Sul tem 140 casos confirmados de Covid-19

A Secretaria da Saúde de Caxias do Sul realizou 317 testes rápidos, nesta segunda (31), para diagnosticar a covid-19 nos presos da Galeria B da Penitenciária Estadual, que fica na localidade do Apanhador, na divisa com São Francisco de Paula. Desses, 177 negativaram, 52 estão recuperados e 88 positivaram. De acordo com informações da secretaria, todos estão com acompanhamento médico e de enfermagem da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prisional. No sábado (28) foi registrado o óbito de um detento de 38 anos, que não tinha comorbidades prévias.

Segundo a enfermeira Jacqueline Silva de Oliveira, que faz a gerência das UBSs que existem dentro das duas casas prisionais de Caxias do Sul, a secretaria segue monitorando todas as galerias. "Os presos dessa casa prisional estão sendo monitorados diariamente para identificar precocemente casos sintomáticos em todas as celas e galerias, conforme nota informativa n°16 do Estado". No momento, nenhum está em internação hospitalar.

Na segunda rodada de testes em instituições de longa permanência de idosos para diagnóstico da covid-19, a Secretaria da Saúde de Caxias do Sul identificou 18 casos positivos: quatro internos e 14 funcionários de seis casas. Foram testadas 1.310 pessoas, sendo 545 profissionais e 765 idosos em 33 instituições. Na primeira fase, foram aplicados 1.179 testes rápidos em 30 casas asilares do município. A secretária fará a terceira rodada de testagens durante o mês de setembro.

Caxias do Sul totaliza 98 óbitos por coronavírus, sendo o mais recente de um homem de 61 anos, paciente de câncer de pulmão. A morte ocorreu no domingo e a confirmação nesta segunda. As vítimas são 55 homens e 43 mulheres, com idades entre 32 e 97 anos.