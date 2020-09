Rio Grande do Sul pode ter chuva forte nesta terça; defesa civil alerta para rajadas na Capital

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (1), será de nebulosidade com períodos de chuva e garoa no Oeste, Sul e Leste do Estado em decorrência de uma frente semi-estacionária, incluindo Porto Alegre. Existe risco de chuva forte com trovoadas e granizo isolado no Oeste e no Sul. As informações são da Metsul Meteorologia.

Na região central, também haverá bastante nebulosidade. Já nas regiões Noroeste e Norte do Estado, o dia será com sol e nuvens. Por conta dessa diferença de sol e chuva, a temperatura no Estado deve apresentar grande contraste. A Metsul não descarta um dia frio para a região Sul e Campanha. No Norte e no Noroeste, temperatura deverá ser alta e com calor à tarde. Pode haver vento moderado e também rajadas em algumas localidades.

Em Porto Alegre, a terça-feira terá muitas nuvens e céu encoberto. Haverá períodos de chuva ou garoa em horas da madrugada, manhã e até pela tarde. No decorrer do dia, porém, apesar das muitas nuvens, a instabilidade deve cessar. Haverá pouca variação de temperatura entre a mínima e a máxima. A sensação é ainda de frio, mas deverá menor que nesta segunda.

A Defesa Civil da Capital alerta para possibilidade de rajadas de vento que podem superar os 80 quilômetros por hora, entre a zero hora desta terça-feira até as 23h55min de quarta-feira (2). Há risco de o evento adverso provocar alterações na mobilidade e na rotina da população.

Rio Grande do Sul - previsão para terça-feira (1)

Máxima: 29ºC

Mínima: 7ºC

Porto Alegre - previsão para terça-feira (1)

Máxima: 16ºC

Mínima: 11ºC