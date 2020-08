A cada 3,1 testes RT-PCR, um dá positivo no Rio Grande do Sul

A testagem em massa da população é considerada um dos principais modos de se ter uma imagem mais coerente com a realidade quando se fala em um cenário de pandemia como o atual. E, dos testes para detecção do novo coronavírus, o mais confiável é o do tipo RT-PCR. No Rio Grande do Sul, até o momento, já foram 193.468 desses exames, dos quais 61.754 deram positivo para a Covid-19. Ou seja, a cada 3,1 testes realizados, um deu positivo para a doença.

plataforma Our World in Data O número alto de confirmações de contaminação por meio do exame laboratorial coloca o Estado no nível mais alto de confirmação na, da Universidade de Oxford, da Inglaterra. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos, país mais afetado pela pandemia em todo o mundo, testam 17,1 pessoas até obter um resultado positivo.

último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde No Brasil, até o dia 22 de agosto, conforme o, foram realizados 2.307.575 exames moleculares para detecção da Covid-19. Destes, 827.630 deram positivos – a cada 2,7 testes, um confirmou a doença.

Na América do Sul, o painel da Our World in Data também aponta Argentina (1,7 testes para cada positivo), Bolívia (2,1 testes por positivo) e Colômbia (3 testes por positivo) no grupo com maior percentual de confirmações em relação aos exames feitos. No Paraguai, são necessários 5,2 RT-PCR para um diagnóstico confirmado e, no Chile, 15,4 testes por positivo. O vizinho Uruguai é, dos países com dados disponíveis na plataforma, o que tem o mais baixo índice, sendo necessários 233,7 exames para que um aponte infecção pelo novo coronavírus.

Na Europa, Croácia e Ucrânia são os países que precisam testar menos até que um caso aponte contaminação. Em contrapartida, Finlândia e Letônia são as nações que testam mais até encontrar uma confirmação.

Quantos testes cada país precisa fazer para que tenha um caso positivo de Covid-19

Uma leitura que pode ser feita dos dados diz respeito a quem está sendo submetido aos exames. No caso do Rio Grande do Sul e do Brasil, as altas taxas indicam baixa testagem, sendo ela realizada, principalmente, em pacientes com manifestações mais severas da doença. Em razão disso, quase todos os testes realizados apontam o contágio.

O teste RT-PCR (molecular) detecta o material genético do vírus e mostra se uma pessoa está infectada com o SARS-CoV-2. O teste rápido (sorológico), por sua vez, detecta anticorpos contra o vírus, apontando se uma pessoa teve uma infecção recente ou passada.

A Organização Mundial da Saúde não considera os testes rápidos como exames de diagnóstico. O Ministério da Saúde, por sua vez, classifica, em seus boletins epidemiológicos, o teste rápido como uma “ferramenta para auxílio no diagnóstico da doença por infecção por coronavírus”, mas não definitivos a respeito do contágio ou não. “Resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV2 e resultados positivos não podem ser usados como evidência absoluta de SARS-CoV2”, diz o documento.