Governo do Estado recebe sete pedidos de reconsideração de bandeiras

O mapa preliminar da 17ª rodada do Distanciamento Controlado recebeu, até este domingo (30), sete pedidos de reconsideração por parte de municípios e de associações regionais. Divulgado na sexta-feira (28), o levantamento aponta 10 regiões em bandeira vermelha (alto risco) e onze em laranja (risco médio).

Não houve pedido de bandeira laranja para amarela – todas as solicitações são de regiões preliminarmente em vermelho que pedem a permanência em bandeira laranja.

É o menor número de pedidos de reconsideração desde que a possibilidade foi criada, há 10 rodadas. No domingo passado (23), foram 10 pedidos. No domingo anterior (16), o mapa preliminar recebeu 28 recursos.

As 10 regiões preliminarmente classificadas com risco alto para o contágio por coronavírus são Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Palmeira das Missões e Passo Fundo.

O mapa preliminar da 17ª rodada traz 240 municípios (do total de 497) em bandeira vermelha, somando 6,1 milhões de pessoas (54,1% da população) sob risco epidemiológico alto.

Dos 240 municípios, 113 (562.251 habitantes, 5% do RS) podem adotar protocolos de bandeira laranja, sem necessidade de recurso, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias.

Em 11 de agosto, o Estado decretou a possibilidade de gestão compartilhada do modelo de Distanciamento Controlado para regiões Covid e seus respectivos municípios que quiserem estabelecer protocolos regionais mais brandos.

Até o momento, são 12 regiões com pedidos de cogestão habilitados: Canoas, Taquara, Novo Hamburgo, Pelotas, Passo Fundo, Palmeira das Missões, Porto Alegre, Capão da Canoa, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo e Caxias do Sul.

Os pedidos de reconsideração serão avaliados pelas equipes técnicas do governo. A decisão será tomada pelo Gabinete de Crise nesta segunda-feira (31) e, à tarde, o mapa definitivo, vigente a partir de terça (1°), será divulgado por meio de texto publicado no portal de notícias do governo do Estado.