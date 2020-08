Mapa preliminar mantém mais da metade dos gaúchos em região de alto risco

Dez regiões foram classificadas com bandeira vermelha no mapa preliminar da 17ª rodada do Distanciamento Controlado, divulgado no fim da tarde desta sexta-feira (28). A área classificada em alto risco para contágio do novo coronavírus abrange 240 municípios e pouco mais da metade da população gaúcha (54,1%), ou 6,1 milhões de pessoas.

Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Palmeira das Missões e Passo Fundo são as regiões classificadas em vermelho. As outras 11 regiões estão com bandeira laranja, que representa risco médio.

Taquara, Novo Hamburgo e Palmeiras das Missões tiveram melhoras nos indicadores, com nota final compatível à bandeira laranja. Porém, as três áreas se mantêm em bandeira vermelha devido à trava para a troca de avaliação de risco alto - duas ou mais semanas em bandeira vermelha em um intervalo de 21 dias.

Segundo o governo do Estado, o mapa desta sexta indica indica redução importante em áreas sob risco alto de contágio, voltando ao patamar de oito atrás, em 3 de julho, quando metade das então 20 regiões estavam classificadas previamente em alto risco.

O mapa definitivo será divulgado na segunda-feira (31), para entrar em vigor na terça.

Onze regiões já foram habilitadas para a cogestão do distanciamento controlado. Nesse sistema, as regiões têm mais autonomia para adotar protocolos menos restritivos à bandeira na qual estão classificadas. Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado estão aptas para a gestão compartilhada. Santo Ângelo, Ijuí e Santa Rosa estão com pedidos sob análise do governo.