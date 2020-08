Tradicional escolinha de Porto Alegre, Pato fecha após mais de 50 anos em atividade

Mais de 50 anos depois de ser fundada por cinco amigas e professoras, a Escola de Educação Infantil Pato, uma das mais tradicionais de Porto Alegre, fechou definitivamente. A escolinha não suportou as dificuldades impostas pela pandemia, que levou à suspensão de aulas e das atividades presenciais de educação em março deste ano, ainda sem data para retorno.

dos que mais sofrem na crise O estabelecimento, no bairro Menino Deus, completaria 53 anos em setembro. O setor é um. O governo Eduardo Leite apresenta no dia 1º de setembro seu plano de retorno ao ensino presencial que soma mais de de 2,4 milhões de crianças, adolescentes e adultos.

"O Pato é a nossa vida. Eu sempre digo, o Pato foi o meu primeiro filho. Primeiro nasceu ele, depois a Mônica e depois o Álvaro", emociona-se uma das fundadoras Elisabeth Mariani, que completou 78 anos nessa quinta-feira (27) e há dois anos se afastou da direção para se dedicar aos netos, que moram na Holanda com Álvaro. No lugar de "Beth", como era mais chamada pelos alunos do Pato, ficou a filha Mônica, que cresceu nas turminhas do Pato.

Nas primeiras décadas do estabelecimento, Beth conta que ela e as outras quatro fundadoras — Léa Viçosa, Marcia Palmira Sacco, Marcia Teresa Sacco e Marta Saldanha — faziam de "tudo", desde a limpeza até os cuidados com a alimentação, além de lecionarem. Com uma demanda maior de alunos e a necessidade de se ter mais professores, a escola se mudou em 1987 para a sede atual, na Rua Dona Augusta, a terceira "casa", cujo espaço era maior.

Por causa da pandemia, o Pato parou as atividades em 18 de março. Seis meses depois, a fundadora diz que a escolinha chegou ao momento mais delicado. Já haviam ocorrido demissões e agora as dispensas vão chegar a todo o quadro. Professores que há décadas trabalhavam na instituição, inclusive alguns que estudaram no Pato e depois deram aula aos filhos de Beth, coordenadores, seguranças e demais profissionais que já atuavam com reduções salariais previstas em lei vão ter o contrato rescindido.

"Até o final do ano, pensaremos com calma tudo o que vai acontecer. Se houver possibilidade de 'brotar' em 2021, brota. Se não, encerra-se por completo", projeta Beth, que tenta manter viva alguma chance de um dia reabrir.

De março para cá, em função do distanciamento social, a metodologia de ensino mudou completamente, especialmente em se tratando de crianças de 0 a 5 anos. Os professores gravavam vídeos com diferentes atividades, que eram recebidos pelos pais.

"Antes de enviar, eu recebia os vídeos (das professoras) e dava "ok". Era eu que coordenava. Tínhamos o grupo no Facebook Patinhos em Quarentena e recebia vídeos todos os dias", destaca a coordenadora pedagógica do Pato, Patrícia Dexheimer.

"Os pais mostravam para as crianças, que já não conseguiam mais assistir porque estavam saudosas da escola", descreve Patrícia.

Ainda com o calendário indefinido das aulas presenciais , o governo estadual defende a prioridade no retorno à Educação Infantil. A posição é compartilhada por Magliane Locatelli, representante do Movimento das Escolas Privadas de Educação Infantil do Rio Grande do Sul (MEPEI-RS):

"A Educação Infantil é a nossa base. O que não foi cumprido na minha (base) reflete hoje nas minhas dificuldades. Então, a base precisa ser muito bem construída e respeitada para sustentar o adulto que nos tornaremos", argumenta Locatelli.

* Filho do Pato