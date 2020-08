Terceira remessa de medicamentos do kit intubação chega a 77 hospitais gaúchos

Uma nova remessa de anestésicos e relaxantes musculares está sendo entregue pela Secretaria da Saúde do Estado e pelo Exército Brasileiro a 77 hospitais de 67 municípios do Rio Grande do Sul. O carregamento, formado por 34 mil medicamentos do chamado kit intubação, utilizado em pacientes com dificuldades respiratórias nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) e necessários no tratamento à Covid-19, começou a ser distribuído nesta quinta-feira (27) pelo 4º Grupamento Logístico do Comando Militar do Sul.

Os lotes foram comprados pelo Ministério da Saúde e enviados ao Estado, que definiu os hospitais contemplados e o volume de medicamentos a ser distribuído a cada unidade de saúde. Essa é a terceira vez que os medicamentos são enviados aos hospitais com apoio do Exército, desde o momento em que foi constatado o risco de escassez e desabastecimento, no mês de julho. Somando com as duas entregas anteriores, já foram distribuídas mais de 150 mil unidades de anestésicos e relaxantes musculares.

escassez dos fármacos Embora a responsabilidade de compra desses remédios seja dos próprios hospitais, ano mercado fez com que os governos estadual e federal buscassem alternativas para aquisição dos produtos, que chegaram a ser adquiridos no Uruguai. Em todo o Estado, segundo a SES, havia apenas seis leitos de UTI bloqueados por falta de medicamentos (dois em Frederico Westphalen e quatro em Parobé) nesta semana.