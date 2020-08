Rio Grande do Sul é o sexto estado mais populoso do Brasil, segundo IBGE

O Brasil já tem uma população de 211.755.692 de habitantes - aumento de 1,6 milhão em relação a 2019. O Rio Grande do Sul é o 6º estado mais populoso do País com 11.422.973 de pessoas, de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quinta-feira (27).- aumento de 1,6 milhão em relação a 2019.

O conjunto das 27 capitais brasileiras supera os 50 milhões de habitantes, representando, em 2020, 23,86% da população total do País. Porto Alegre é a capital com menor taxa de crescimento geométrico no período 2019-2020, com 0,30% de crescimento. Já a maior taxa é estimada para Boa Vista, em Roraima, com 5,12%.

O Rio Grande do Sul tem, ainda, nove municípios incluídos na lista das 30 cidades com população inferior a 1,5 mil habitantes. São eles Engenho Velho (com 982 habitantes), União da Serra (1.118), Porto Vera Cruz (1.308), André da Rocha (1.343), Carlos Gomes (1.351), Montauri (1.441), Tupanci do Sul (1.459), Guabiju (1.490) e Coqueiro Baixo (1.495).

Segundo a distribuição dos 497 municípios do Rio Grande do Sul por faixa de tamanho populacional, 46,5% deles possui uma população até 5 mil habitantes e representam 6,02% do total dos moradores do Estado. Já em termos de contribuição populacional, a maior concentração populacional está em apenas 18 municípios, com população acima de 100 mil habitantes. Somando as populações desses 18 municípios, mais de 5,4 milhões de habitantes representam 47,35% da população gaúcha em 2020.

Chama atenção o fato de que a maioria dos 497 municípios gaúchos apresenta uma manutenção no número de moradores de 2019 para cá. Em 2020, 224 (45,1%) permaneceram com o mesmo contingente populacional, enquanto 128 (25,8%) apresentaram crescimento de 1% a 4% e 139 (28%) municípios apresentaram percentual de crescimento populacional negativo (de -1% até -5%).