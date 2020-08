Pandemia de coronavírus fez crescer temor de evasão escolar

Em decorrência do isolamento social causado pela pandemia de Covid-19, o risco de evasão escolar vem crescendo no Brasil. Em maio, 31% dos pais temiam que os filhos abandonassem a escola. Em julho, o número teve um crescimento de 7%, chegando a 38%. Os dados fazem parte de uma pesquisa do instituto Datafolha, que vem acompanhando os reflexos da pandemia entre os estudantes da rede pública de ensino. Fruto de uma parceria entre a Fundação Lemann, o Itaú Social e a Imaginable Futures, o levantamento é encaminhado mensalmente aos governos estaduais, com sugestões de iniciativas que possam minimizar o impacto da paralisação das escolas.

Essa é a terceira fase da pesquisa "Educação não Presencial na Perspectiva dos Estudantes e suas Famílias", que contou com etapas em maio e junho. De acordo com informações da FolhaPress, o Datafolha realizou, entre os dias 7 e 15 de julho, 1.056 entrevistas por telefone com responsáveis por 1.556 estudantes com idades entre 6 a 18 anos, oriundos de escolas municipais e estaduais do País, com uma amostra baseada no Censo de Educação 2019. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e os resultados têm confiabilidade de 95%.

Depois da criação de sistemas de ensino a distância terem apresentado um relativo sucesso - mais de 80% dos estudantes já receberam atividades remotas -, o desafio agora é resgatar o interesse na escola. Diante das dificuldades das aulas on-line e do esgotamento com o confinamento, a pesquisa identificou que aumentou a percepção dos pais de que os filhos não estão evoluindo no aprendizado. Em maio, 46% tinham essa visão; em julho, 50%. Nos anos finais do Ensino Fundamental, o índice saltou de 48% para 56%. Entre os que acham não estar evoluindo, o índice chega a 73%.

Além dos que já estão em risco de evasão, há um grupo que não está motivado nem evoluindo, mas segue resiliente (26%). Um dado que chama atenção é que 90% dos alunos dizem sentir saudade dos professores. Para amenizar o sentimento, a Fundação Lemann sugere que os governos estaduais invistam em salas de aulas virtuais, capazes de aproximar alunos, colegas e professores.