Programa para reformar 600 praças em Porto Alegre só revitalizou 51

promessa era de que até R$ 24,8 milhões seriam destinados em um ano para a conservação de mais de 600 praças e parques da Capital No dia 3 de setembro de 2019, o prefeito Nelson Marchezan Júnior anunciou com pompa a assinatura do “maior contrato de manutenção de equipamentos de praças e parques da história” da cidade. A manutenção dos espaços públicos, que, até então, era realizada por servidores municipais, foi terceirizada e a

Pois, faltando poucos dias para o encerramento do contrato com a empresa Ecsam Serviços Ambientais, que venceu o pregão eletrônico para a execução do trabalho, apenas R$ 5.155.600,49 foram investidos. Das 600 praças, só 51 foram revitalizadas.

Ou seja, do total possível de ser aplicado pelo contrato firmado, apenas 20,7% foi investido. Em relação ao número de praças e parques, somente 8,5% dos 600 espaços públicos foram reformados no período de vigência do contrato.

Apesar de pequeno em relação ao total que poderia ter sido aplicado no período, os R$ 5,1 milhões investidos são cerca de dez vezes mais do que o que costumava ser aplicado ao ano nos serviços até 2018 – por volta de R$ 500 mil.

Na ocasião da assinatura do termo, Marchezan apontou que o contrato marcava o início de um novo tempo para a cidade. “É uma mudança de paradigma, no qual a máquina pública planeja, faz contratos com terceirizados e fiscaliza”, disse o prefeito.

A última parcela do valor contratado foi liquidada no dia 5 de agosto, no valor de R$ 506.199,60.

O site da Ecsam Serviços Ambientais está fora do ar. A empresa, com sede em Bocaiúva do Sul, no Paraná, possui uma página no Facebook que não é atualizada desde setembro do ano passado. A reportagem tentou contato por meio desta página, mas não obteve retorno.

Em razão do resultado muito abaixo do prometido quando do lançamento da iniciativa, fica a pergunta: o que deu errado?

Conforme a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), “durante a execução dos serviços, de setembro a dezembro de 2019, a empresa não conseguiu alavancar-se financeiramente para expandir os serviços contratados, faltando-lhe capital de giro para contratação de insumos, ferramentas, pessoal, etc.”

Em nota, o órgão da prefeitura afirma que serviços nunca chegaram a parar, mas foram impactados devido às questões climáticas, além de atrasos nas entregas de insumos por fornecedores, com a necessidade da quarentena provocada pelo Covid-19, que também afetou no número de equipes e frentes de trabalho, com casos de afastamento dos funcionários pertencentes aos grupos de risco. “Algumas medidas administrativas foram tomadas, sendo a mais importante, a reunião semanal com a empresa para acompanhar a evolução dos serviços, traçando metas de desempenho, além de visitas frequentes em campo, por parte da fiscalização de serviços, para acompanhar a qualidade na execução dos trabalhos contratados, evitando assim retrabalho por má prestação de serviços”, diz a SMSUrb.

Novo contrato prevê possível investimento quase duas vezes maior que o anterior

Na Praça Garibaldi, na avenida Venâncio Aires, lixo acumulado e passeio público danificado

