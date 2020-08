Análise de projeto para recuperação do Viaduto dos Açorianos deve sair em 20 dias

Desde o dia 10 de maio, os porto-alegrenses, estão impedidos de utilizar o Viaduto dos Açorianos , principal acesso ao Centro Histórico da cidade. A estrutura está interditada por questões de segurança, em razão de fragilidades estruturais que poderia levar risco aos usuários. À época, a prefeitura apontou “graves anormalidades estruturais nos elementos do encontro Sul”, do viaduto. Para solucionar os problemas encontrados, a prefeitura anunciou obras de recuperação. “Será a maior intervenção nos 47 anos da estrutura”, anunciou o Executivo municipal.

Pois, passados três meses e meio da interdição, a prefeitura garante que, dentro de 20 dias, a análise do projeto de recuperação do Açorianos será concluída podendo, assim, se os estudos estiverem de acordo, ter início o processo de contratação da empresa que irá realizar o serviço.

Conforme a prefeitura, a execução do projeto começou no dia 4 de maio, ao custo de R$ 84.457,97. No documento, que foi entregue ao governo na primeira semana de julho, foram levantados dados da situação das estruturas do viaduto e suas patologias, bem como projetadas as intervenções necessárias.

Em nota publicada em seu site no dia 7 de julho, a prefeitura projetava que o edital de licitação das obras estaria pronto “em cerca de 30 dias” . De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), o projeto foi entregue pela empresa executora dentro do prazo contratual, e que foi analisado pelos técnicos da secretaria, que solicitaram que fossem feitas algumas adequações no projeto e no orçamento. “Estas adequações foram realizadas e apresentadas a Smim, e estão em análise, que deve ser concluída no prazo de 20 dias”, afirma a pasta, em nota.

Como o projeto de engenharia ainda está sendo estudado pela prefeitura, os valores da obra de recuperação, o tempo que o trabalho levará, assim como outros detalhes que devem constar no edital de contratação da empresa executora, não foram divulgados.

Localizado na avenida Borges de Medeiros, o viaduto foi construído em 1973 e possui 202 metros de comprimento, com cinco vãos livres, duas pistas de rolamento, três faixas de tráfego em cada uma, além de passeios públicos em ambos os lados e um divisor físico de concreto entre as pistas.

Com a interdição, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizou bloqueios e desvios de trânsito na região.

Confira o que mudou no trânsito no local: