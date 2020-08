Rio Grande do Sul terá dia de sol e nuvens e temperaturas agradáveis nesta terça-feira

O tempo permanece agradável no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (25). A previsão indica sol em todas as regiões, mas pode ocorrer ingresso de nuvens e maior aumento de nebulosidade no Centro, no Oeste e no Sul. Em pontos da fronteira com o Uruguai, da Campanha e do Sul há possibilidade de chuva fraca e isolada. No restante do Estado, o tempo estará firme. As informações são da Metsul Meteorologia.

Haverá amplos períodos de céu claro no Norte. O tempo aberto e a atmosfera muito seca vão favorecer forte resfriamento em baixadas dos Aparados e da Serra, com chance de geada. A tarde será de calor no Oeste e no Noroeste.

Em Porto Alegre, haverá o predomínio do sol, porém no decorrer do dia as nuvens aparecem na Capital e na Região Metropolitana. Faz frio na madrugada e no começo da manhã, mas rapidamente o dia aquecer com a presença do sol. A tarde, mais uma vez, será agradável.

Rio Grande do Sul - previsão para terça-feira (25)

Máxima: 30°C

Mínima: 0°C

Porto Alegre - previsão para terça-feira (25)

Máxima: 24°C

Mínima: 11°C