Com estoques críticos, Hospital de Clínicas precisa de doações de sangue

Os pedidos para que a população permaneça em casa se assim for possível evitaram mortes pelo novo coronavírus, mas também afetaram os estoques dos hospitais, na medida em que o número de doadores cai consideravelmente. Com a demanda variando muito pouco, os dos bancos de sangue apelam para que, quem possa, agende um horário faça uma doação.

O Banco de Sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) é um deles, e solicitação doação de todos os tipos sanguíneos. “É importante que só se saia de casa para o que for realmente necessário, e doar sangue é uma destas questões fundamentais”, aponta o chefe do Serviço de Hemoterapia do HCPA, Leo Sekine.

As doações de sangue são essenciais para o atendimento a diversos pacientes. Procedimentos complexos como os de ECMO (Oxigenação por membrana extracorpórea) por exemplo, exigem grande volume de transfusão.

No Clínicas, na manhã desta segunda-feira (24), os estoques de seis dos oito tipos de sangue estavam em situação crítica (O-, A-, B-, AB- e O+). Outros dois tipos estão em alerta (A+ e B+). O único tipo sanguíneo que está com situação estável é o AB+.

www.bit.ly/doarvida Para evitar aglomerações, o atendimento no HCPA, é feito preferencialmente através do agendamento on-line, pelo link. O Banco de Sangue fica na rua São Manoel, 543 - 2º andar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábados, das 8h às 12h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3359.8504.

Pré-requisitos para a doação

- ter de 16 a 69 anos;

- primeira doação antes dos 60 anos;

- pesar 50kg ou mais;

- ser saudável;

- não estar em jejum;

- apresentar documento de identidade com foto;

- menores de 18 anos devem estar acompanhados de responsável legal.

Impedimentos para a doação

- gravidez ou amamentação;

- doença de Chagas;

- hepatite após os 11 anos de idade;

- diabetes;

- hipertensão;

- comportamento de risco para Aids;

- uso de bebida alcoólica há menos de 12 horas da doação;

- ter doado há menos de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres;

- ter feito tatuagem ou piercing há menos de um ano;

- possuir piercing na boca ou na língua;