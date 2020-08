Depois da neve, Rio Grande do Sul terá semana de temperaturas mais agradáveis

frio intenso e até neve Depois de uma semana de, o Rio Grande do Sul se prepara para uma semana de tempo bem diferente do tradicional inverno. O Estado estará sob a influência nesta segunda-feira (24) de um centro de alta pressão posicionado sobre o Atlântico Sul. Isso garante aos gaúchos um começo de semana com sol, tempo firme e temperatura agradável. As informações são da Metsul Meteorologia.

Algumas nuvens aparecem, especialmente na metade Oeste do Estado. Faz frio no começo da manhã, bem menos intenso que nos últimos dias, mas ainda pode gear isoladamente em baixadas das áreas de maior altitude. A tarde será agradável e até um pouco quente no Oeste e no Noroeste.

Há 36 anos, em 24 de agosto de 1984, Porto Alegre registrava queda de neve. Bem diferente daquela data, a Capital terá sol e temperatura mais elevada nesta segunda. O dia será de tempo ensolarado com amplos períodos de céu claro, podendo aparecer algumas nuvens altas no decorrer do dia. O começo da manhã terá um pouco de frio, mas rapidamente os termômetros se elevam e a tarde será agradável.

Rio Grande do Sul - previsão para segunda-feira (24)

Máxima 27°C

Mínima 3°C

Porto Alegre - previsão para segunda-feira (24)

Máxima 24°C

Mínima 10°C