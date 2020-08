Frio intenso não deve se repetir até o fim do inverno no RS

Apenas na sexta-feira, 21 de agosto, quase 70 municípios gaúchos que contam com estação meteorológica registraram temperatura mínima negativa Com um mês ainda de inverno pela frente, novas ondas de frio ainda devem atingir o Rio Grande do Sul, embora não de forma tão intensa quanto a da semana passada., o maior número deste ano. Os dados são da Metsul obtidos via Oitavo Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme a meteorologista da Metsul Estael Sias, existe um alerta para formação do Fenômeno La Niña (que causa o resfriamento das águas do Pacífico), com ocorrência que geadas que poderão afetar a agricultura. Ainda assim, as baixas temperaturas da semana passada não devem se repetir mais neste inverno.

De acordo como os dados da Metsul, as mínimas de sexta-feira foram as mais baixas em décadas no mês de agosto em alguns municípios do Estado. Bagé registrou -2,1ºC na sexta-feira, conforme registro coletado na estação convencional do órgão naquele município. O frio foi intenso ainda em Soledade (-7°C); Pinheiro Machado (6,7°C); Farroupilha (-5,1°C); Quaraí com (-5°C); Tio Hugo (-4,8°C); Vacaria (-4,6°C); Santa Rosa (-4,4°C); Cambará do Sul (-3,2°C); Caxias do Sul (-3,2°C) e Gramado (-2,9°C).

Tanto frio, como não podia deixar de ser, fez a festa para os turistas que lotaram a serra gaúcha no fim de semana que passou. De acordo com Mauro Salles, presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares e Similares da Região das Hortênsias (SindTur/Serra Gaúcha), a previsão de ocorrência de neve foi determinante para que os turistas se deslocassem para Região Serrana do Estado. "Foi uma oportunidade para pessoas darem uma saída e vivenciarem algo diferente, pouco comum na região", comentou ele.

Por estarem na bandeira laranja do modelo de distanciamento controlado, as cidades da região estão operando com 50% da capacidade hoteleira - percentual que atingiu o máximo de ocupação no fim de semana. Também boa parte do comércio está aberto na região. "Este foi um dos melhores fins de semana que tivemos em meses - só perdeu para o feriado de Corpus Christi e do Dia dos Namorados. Foi excelente, porque deu um fôlego para as empresas, que estão passando por muitas dificuldades", finaliza.