Eduardo Leite e comitê analisam 10 pedidos para mudar bandeira vermelha para laranja

mapa preliminar do Distanciamento Controlado da 16ª rodada O governo gaúcho recebeu 10 pedidos de reconsideração das bandeiras dodo sistema estadual. Foi o menor número de contestações de municípios e associações regionais desde que o questionamento foi implementado, na sétima rodada, informou o Estado neste domingo (23).

Os recursos questionando o mapa divulgado na sexta-feira (21) podiam ser enviados até o começo da manha deste domingo.

O mapa preliminar apontou 13 regiões com bandeira vermelha (alto risco): Santa Cruz do Sul, Lajeado, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Santo Ângelo, Santa Rosa, Capão da Canoa, Guaíba, Porto Alegre e Pelotas. Destas, nove deram entrada com pedidos e todas já estão habilitadas. Os municípios de Santo Ângelo, Santa Rosa e Guaíba não contestaram.

No domingo passado (16), o mapa preliminar recebeu 28 recursos sobre as 16 regiões em bandeira vermelha.

A prévia da 16ª rodada prevê ainda oito regiões com bandeira laranja (risco médio): Erechim, Caxias do Sul, Santa Maria, Bagé e Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Ijuí e Uruguaiana. Nenhuma contestou.

A localização com o maior número de municípios habilitados é Palmeira das Missões, com 48 cidades. A região de Porto Alegre é a que tem menos municípios habilitados – somente quatro, que inclui a Capital mais Cachoeirinha, Glorinha e Gravataí.

Na 11ª rodada, chegaram a ocorrer 59 recursos; e na 10ª rodada, 63 pedidos. A rodada com maior número de recursos foi a oitava, quando chegaram 67 contestações; e na sétima rodada, primeira vez que o governo abriu a instância recursal, foram 30.

Desde 11 de agosto, o governo do Estado decretou a possibilidade de gestão compartilhada do modelo de Distanciamento Controlado para regiões Covid e seus respectivos municípios que quiserem estabelecer protocolos regionais mais brandos.

Conforme o mapa preliminar da 16ª rodada, 321 municípios (do total de 497) estão classificados em bandeira vermelha. Desses, 138 municípios podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

Os pedidos de reconsideração serão avaliados e a decisão será tomada pelo Gabinete de Crise. O governador Eduardo Leite divulgará, na tarde desta segunda-feira (24), o resultado do mapa definitivo da 16ª rodada do Distanciamento Controlado.