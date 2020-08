Porto Alegre vai comprar vagas em hotéis e pousadas para imigrantes e pessoas em situação de rua

A prefeitura de Porto Alegre publicou nesta sexta-feira (21) edital de credenciamento de hotéis, pousadas, pensões e hostels para funcionarem como hospedagem social a pessoas em situação de rua e imigrantes durante a pandemia da Covid-19. A ação faz parte do Plano Emergencial de Proteção Social, em resposta ao aumento da demanda por assistência devido aos impactos da pandemia.

De acordo com o edital, serão ofertadas até 400 vagas, pelo prazo de 180 dias. Os espaços devem ser organizados para garantir o isolamento e o distanciamento mínimos adequados. Nesse contexto da pandemia, a locação de quarto de hotéis, pensões ou pousadas é de caráter emergencial, para oferecer condições de segurança e diminuição do risco de contágio à população em geral.

Poderão participar do chamamento público as empresas que preencherem as condições estabelecidas no edital, mediante envio de documentação eletronicamente (clic@portoalegre.rs.gov.br).

O Plano Emergencial de Proteção Social, em operação desde março, amplia os serviços já existentes e cria novos benefícios a cerca de 150 mil famílias vulneráveis da Capital. Entre as principais metas estão a distribuição de até R$ 6,6 milhões por meio do Cartão Social, 100 mil cestas básicas, 83 mil kits de higiene, 1,8 mil kits-bebê e mais de mil vagas de acolhimento e moradia provisória.