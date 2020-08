Neve atrai turistas e lota rede hoteleira de São José dos Ausentes

São José dos Ausentes (SJA) não poderia ficar de fora da neve que caiu entre quinta (20) e sexta-feira (21) no Estado. Cidade com o ponto mais alto do Rio Grande do Sul,Turistas e moradores do município do nordeste gaúcho puderam testemunhar o fenômeno. A queda mais intensa da precipitação, conforme relatos de donos de pousadas, se deu entre 22h e 23h da quinta-feira.

Para comemorar o "feito", a secretária de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de São José dos Ausentes, Aline Trindade Ramos, conta que a população até soltou fogos de artificio. "Foi uma festa mesmo... O pessoal foi pra rua, turistas e moradores locais. Turistas de todas as idades foram pra rua, teve gente que nem dormiu", conta.

Com a previsão do tempo colocando chances de nevar desde o início da semana, muitos turistas correram para fazer reservas nas pousadas da cidade. Em função da pandemia, São José dos Ausentes só pode operar com 50% da capacidade na rede hoteleira, mas Aline disse que houve ocupação total dos quartos disponíveis no município.

"Terça e quarta já não tinha mais vaga. Teve gente que conseguiu ontem (quinta) por desistências. Mas muitos dormiram no carro, não tinha como ser diferente."

Turistas de outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná viajaram até São José dos Ausentes para ver de perto os flocos de neve. Na Pousada Fazenda Monte Negro, que fica a 40 quilômetros do centro da cidade e onde fica o ponto de maior altitude do Estado (1.403 metros), as 25 vagas foram preenchidas, afirma o proprietário Anapio Pereira. O termômetro da fazenda media -5ºC de temperatura às 6h30min, segundo Pereira.

Em função da pandemia, a pousada vinha atendendo somente aos finais de semana, mas por causa do evento, abriu-se uma exceção. Como ilustração da alta procura, ele cita o exemplo de um casal do Rio de Janeiro que precisou se alocar no hotel de sua irmã, a 1 quilômetro de distância da Fazenda Monte Negro. O dono da pousada também destaca a sorte de outro casal, que efetuou a reserva exatamente para o dia 20, primeiro dia da neve.

cidades catarinenses presenciaram a queda da neve. Assim como São José dos Ausentes, Gramado e São Francisco de Paula no RS,

