Rio Grande do Sul pode ter temperatura negativa de -6ºC nesta sexta-feira

Depois da neve, a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (21) será de sol com céu claro. Na maior parte das regiões haverá influência do ar seco e frio. A temperatura mínima prevista é de -6ºC e a máxima não deverá ultrapassar os 15ºC. As informações são da Metsul Meteorologia.

Nos Aparados da Serra haverá nuvens em parte do dia, porém diminui a possibilidade de nevar. As temperaturas serão extremamente baixas na madrugada e começo da manhã ao redor de 0ºC ou marcas negativas em quase todos os municípios gaúchos, o que causará geada forte e congelamento em muitas cidades. O frio será muito intenso na Campanha, na fronteira com o Uruguai, nos Aparados e no Noroeste ao amanhecer e um pouco fria no período da tarde.

Em Porto Alegre a previsão do tempo é de um dia ensolarado com predomínio do ar seco e frio ao longo do dia. O frio na madrugada e no começo da manhã será muito intenso com geada em diferentes pontos, como em bairros das zonas Sul, Leste e Norte da Capital. No decorrer do dia não faz tanto frio como ontem, mas a temperatura segue baixa e a tarde será mais amena. A temperatura mínima na Capita dever ficar ao redor dos 2ºC e a máxima em 14ºC

Rio Grande do Sul - previsão para sexta-feira (21)

Máxima 15°C

Mínima -6°C

Porto Alegre - previsão para sexta-feira (21)

Máxima 14°C

Mínima 2°C