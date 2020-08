RS já tem um infectado por Covid-19 para cada 82 habitantes, segundo pesquisa da UFPel

Um a cada 82 habitantes do Rio Grande do Sul já foi infectado pelo novo coronavírus, segundo dados da sétima rodada da pesquisa sobre prevalência da Covid-19 entre a população gaúcha. O estudo, coordenado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em parceria com 12 universidades, apontou a presença de anticorpos da doença em 139 mil pessoas (1,2% da população), cerca de 30 mil a mais do que na fase anterior, divulgada no final de julho, quando havia um caso positivo para cada 104 gaúchos. O aumento de casos da doença foi registrado principalmente em Porto Alegre e Canoas, mas chamou a atenção também a incidência em Pelotas, que passou de um para oito positivos desde o estudo anterior.

"Em Pelotas demorou, mas é hoje o lugar com maior aumento de casos ante a fase anterior da pesquisa. Nos demais locais, felizmente, parece que começa a desacelerar a doença. A situação da população gaúcha ainda é melhor do que a nacional, o que mostra o êxito das políticas de enfrentamento à doença no Estado", reforçou o coordenador do estudo e reitor da UFPel, Pedro Hallal, que destacou a necessidade de seguir a ampliação das testagens e busca ativa de casos.

A pesquisa, realizada entre o dias 15 e 17 de agosto, testou 4,5 mil pessoas de nove municípios e apontou 55 exames positivos para a Covid-19- sendo 12 em Canoas, 11 e Porto Alegre, 8 em Pelotas, 6 em Caxias do Sul e Passo Fundo, 4 em Ijuí e Santa Maria e 2 nas cidades de Santa Cruz do Sul e Uruguaiana. Além disso, mostrou que um terço das pessoas (33%) que reside com infectados também testou positivo.

Amostragem aponta mais de 139 mil gaúchos infectados, cerca de 1,22% da população

O levantamento trouxe avanços em relação às subnotificações, que apresentaram redução. Para cada caso notificado, 1,4 não foi registrado. Na fase anterior, para cada caso notificado existiam dois subnotificados. Já na primeira e segunda etapa da pesquisa eram 8 e 12 subnotificações, respectivamente."Temos uma redução das subnotificações, uma boa notícia da pesquisa. O Estado tem ampliado a política de testagem, os números oficiais estão se aproximando da realidade. Por outro lado, vivenciamos ainda um movimento de expansão do vírus", comentou o governador Eduardo Leite.

Em relação ao distanciamento social entre os gaúchos notou-se um leve aumento da adesão, 12,8% dos entrevistados disseram que ficavam sempre em casa. Na fase anterior, eram 12,6%. O número de pessoas que saem diariamente ficou em 32,6% ante 33,3% da fase anterior da pesquisa. A quantidade de pessoas que afirmou sair de casa apenas para atividades essenciais, no entanto, aumentou de 54,1% na rodada de julho para 54,6% na pesquisa atual.

O levantamento é o único no mundo a testar moradores das mesmas cidades em sete etapas, e ainda terá mais uma fase no Estado, prevista para o mês de setembro.