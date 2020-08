Porto Alegre e Capão da Canoa entram com pedido de cogestão do distanciamento controlado

Porto Alegre e Capão da Canoa entraram nesta quarta-feira (19) com pedido de gestão compartilhada do distanciamento controlado do governo do Estado. Conforme a Secretaria Estadual de Articulação e Apoio aos Municípios, a documentação de ambas as cidades está em análise.

Atualmente, seis regiões já estão habilitadas para a cogestão do modelo estadual de distanciamento social – Canoas, Taquara, Novo Hamburgo, Pelotas, Passo Fundo e Palmeira das Missões.

A partir da confirmação dos pedidos, as regiões passam ter permissão para gerenciar e adotar medidas e protocolos que flexibilizem atividades de acordo com as especificidades locais.

A maioria das regiões busca com a cogestão adotar critérios da bandeira inferior na classificação do distanciamento controlado, visando principalmente ampliar horário de funcionamento de comércios, serviços e restaurantes, bem como o teto de colaboradores e de clientes.

Balanço da cogestão regional

Regionais já habilitadas:

R08 - Metropolitana - Canoas

R06 - Metropolitana - Taquara

R07 - Metropolitana - Novo Hamburgo

R21 - Sul - Pelotas

R17, 18, 19 - Norte - Passo Fundo

R15, R20 - Norte - Palmeira das Missões

Regionais que aguardam análise do pedido:

R10 - Metropolitana - Porto Alegre

R04 e 05 - Metropolitana - Capão da Canoa