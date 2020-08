Rio Grande do Sul terá temperaturas negativas nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (20) é de temperaturas negativas em algumas regiões do Estado. O dia será extremamente frio. Ar muito gelado de origem polar cobre o solo gaúcho. O sol aparece em grande parte do Estado com períodos de nublado em algumas regiões. As informações são da Metsul Meteorologia.

Na Serra e Aparados, muitas nuvens e não se descarta neve e chuva congelada, especialmente nos Aparados e em particular na área de São José dos Ausentes. Nuvens isoladas em outras regiões podem trazer graupel (pelotas de neve) ou chuva congelada, especialmente à tarde, inclusive em cidades de baixa altitude ou ao nível do mar. Temperatura baixa o dia todo com máximas baixíssimas na Serra e Aparados. Vento por vezes forte traz sensação térmica gélida.

Em Porto Alegre, o dia será significativamente frio. O sol aparece com nuvens, mas podem ocorrer alguns períodos de nublado. Não se pode afastar precipitação passageira e localizada. Com a atmosfera muito resfriada, a precipitação isoladamente pode se dar na forma de chuva congelada (aspecto de granizo miúdo). Faz frio do começo ao fim do dia com uma tarde invernal. O vento que sopra em alguns momentos moderado a forte traz sensação térmica gélida.

Rio Grande do Sul - Previsão para quinta-feira (20/8)

Máxima: 14°C

Mínima: -3°C

Porto Alegre - previsão para quinta-feira (20/8)

Máxima: 12°C

Mínima: 5°C