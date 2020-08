Asilo Padre Cacique precisa de doações em meio a pandemia de coronavírus

enfrenta, desde março, dificuldades no recebimento de doações, Desde março, o Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, vem enfrentando uma série de dificuldades financeiras em virtude da pandemia de coronavírus. Além da preocupação com idosos que moram no asilo e fazem parte do grupo de risco da Covid-19, a direçãoque estão muito abaixo do que costumava receber. "Desde o início da pandemia, tivemos uma queda de 80% nas doações", afirma o presidente da instituição, Edson Brozoza.

Organização não governamental e sem fins lucrativos, o Asilo Padre Cacique abriga 92 idosos, entre homens e mulheres, sendo que 40% deles não tem vínculo familiar. Ainda que alguns contribuam com parte de suas rendas - os que possuem alguma -, esse auxílio não é suficiente para suprir a necessidade financeira do local e tampouco cobrir a folha de pagamento, as contas de luz e água e os remédios controlados dos moradores. "A nossa maior necessidade é a financeira, porque precisamos pagar os funcionários, a energia elétrica, a água, os medicamentos, e tem alimentos que precisamos comprar, porque as doações são de não perecíveis", explica Brozoza.

Atualmente, além dessa necessidade financeira, o asilo ainda conta com os estoques baixos em itens essenciais, como leite zero lactose, ervilhas secas partidas, milho em lata, fraldas geriátricas tamanhos G e XG e equipamentos de proteção individual (EPIs). "Também nesse momento de enfrentamento à pandemia, temos precisado de álcool em gel, touca, avental, sapatilha pró-pé, luvas cirúrgicas e máscaras".

Segundo o presidente do asilo, esses itens, assim como produtos de limpeza, medicação e alimentos não perecíveis podem ser doados diretamente na organização, localizada na avenida Padre Cacique, nº 1.178, no bairro Menino Deus. Na chegada ao local, os motoristas não precisam nem descer do carro, basta que abram o porta-malas para que um atendente do asilo possa retirar os donativos.

Já as doações financeiras podem ser feitas pelos meios bancários digitais. Os dados estão disponíveis no site asilopadrecacique.com.br/ajuda. "Agradeço de antemão qualquer doação. Um real que seja já ajuda muito, pois de um em um real, conseguimos adquirir itens para melhorar a qualidade de vida dos nossos vovôs", reforça Brozoza.