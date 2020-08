Voltar às aulas em agosto é fazer as crianças de 'cobaias', diz presidente do CPERS

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O CPERS/Sindicato realizou um ato nesta quarta-feira (19) em frente ao Palácio Piratini contra o pré-calendário de reabertura das escolas proposto pelo governador Eduardo Leite. De acordo com o sindicato, estavam presentes, também, mães, pais e estudantes preocupados com o retorno das aulas presenciais durante a pandemia da Covid-19.

A presidente do CPERS, Helenir Aguiar Schürer, disse que a tentativa de retomar o calendário letivo ainda em agosto é o mesmo que "tornar aquelas crianças dos pais que mais necessitam trabalhar cobaias para saber se eles serão contaminados ou não". "As crianças e os professores e funcionários não são cobaias", defendeu Helenir.

"Escolas fechadas, vidas preservadas" foi a frase mais presente nos cartazes e entoada durante a manifestação.Durante o ato, as pessoas seguravam faixas, usavam máscara e respeitaram o distanciamento. Ao final, cruzes foram afixadas no alambrado em frente à sede do Executivo gaúcho.