Entrega do trecho 3 da orla do Guaíba é adiada para fevereiro de 2021

Os porto-alegrenses terão de esperar um pouquinho mais para poder desfrutar da nova estrutura do chamado trecho 3 da orla do Guaíba. Isso porque a entrega dos trabalhos, que estava marcada para outubro deste ano, foi adiada para fevereiro de 2021.

O trecho 3 da orla, compreendido entre a foz do Arroio Dilúvio e o clube Parque Gigante, está com 35% de execução física pronta, conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim). Segundo a prefeitura, o adiamento da conclusão é necessário em razão de impactos da pandemia do novo conronavírus na obra.

“A prefeitura informa que já foi solicitado aditivo, que está em análise pela fiscalização para posterior encaminhamento à Procuradoria-Geral do Município, com pedido de prorrogação de prazo de mais quatro meses”, afirma a Smim, em nota.

A pista de skate que está sendo construída no espaço - a maior da América Latina Já foram empregados na obra aproximadamente R$ 13 milhões.– está com 40% dos trabalhos concluídos. A prefeitura aponta que a rede de drenagem pluvial do trecho está em fase final, com 95% da execução finalizada. Também estão em andamento o pontilhão (60%) e o reservatório (50%), estruturas de concreto de edificações (25%), passeio e pavimentações (23%), redes elétrica e lógica (22%), quadras esportivas (9%) e paisagismo (5%). Entre os principais serviços concluídos, estão fundações (estacas e blocos), manejo vegetal, terraplenagem, contenção em gabiões e enrocamento.

“Apesar de nunca ter sido paralisada, a obra de revitalização do trecho 3 da orla do Guaíba foi impactada pela pandemia, devido à dificuldade da empresa executora com relação a recursos humanos (contratação de mão-de-obra e alguns funcionários afastados) e fornecimento de insumos durante o tempo de fechamento da construção civil”, afirma o titular da Smim, secretário Marcelo Gazen.

A área total do trecho 3 contempla 15 hectares ao longo de 1,6 km à beira do Guaíba. “Ainda que as obras públicas tenham prosseguido, asseguradas como essenciais por decreto, sofreram desaceleração devido à situação de fornecedores, inseridos na cadeia geral da construção civil”, aponta Gazen.

A primeira estrutura física da obra concluída foi o estacionamento para 150 veículos. Os trabalhos no espaço foram terminados na semana passada. O estacionamento fica junto ao canteiro central da avenida Edvaldo Pereira Paiva e está pronto para ser utilizado, assim que as áreas de lazer forem liberadas para a população.

