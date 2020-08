Nova Emergência Pediátrica do Hospital de Clínicas reabre nesta terça-feira

A Emergência Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre reabre na terça-feira (18), às 8h da manhã, em um novo e mais moderno espaço no Bloco B. Com uma área física seis vezes maior, equipamentos modernos e ambientação especialmente desenvolvida para as crianças, profissionais e pacientes terão mais conforto, agregando ainda mais qualidade na atenção.

O número de vagas permanece em nove pacientes simultâneos, mas agora em uma ala exclusiva, com fluxos completamente separados para casos de pacientes com Covid-19 ou suspeita de covid dos demais atendimentos. Com isso, há um acréscimo também na segurança. O acesso à nova Emergência passa a ser feito pelos portões 2 e 4 para pedestres e pelo Portão 3 para veículos.

Através de doações e projetos desenvolvidos pelo coletivo Arquitetos Voluntários, foi viabilizado um ambiente lúdico, especialmente decorado para as crianças. Para os profissionais, foi disponibilizada uma área de descompressão.