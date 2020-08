UBS de Caxias do Sul tem 33 profissionais com testes positivos para Covid-19

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

A Secretaria da Saúde de Caxias do Sul determinou o fechamento da Unidade Básica (UBS) Esplanada em decorrência do afastamento de 33 profissionais assintomáticos testados positivos para Covid-19. Até o fim da tarde da segunda-feira (17), a secretaria fez testes PCR para confirmação ou descarte do diagnóstico de todos. Para segurança e proteção dos servidores e da comunidade, a UBS está fechada por 48 horas, desde às 16h de segunda-feira (17) para sanitização.