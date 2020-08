Redução da velocidade de ocupação de leitos pesou para a decisão de retomada das aulas, diz Leite

rejeição maciça dos prefeitos gaúchos semana passada Ao comentar aao calendário preliminar de volta às aulas apresentado na, o governador Eduardo Leite disse que a questão ainda está em debate e tem o objetivo de permitir a organização prévia dos municípios para uma eventual retomada do ensino. Segundo ele, não houve retorno oficial da Federação das Associações de Municípios do Estado (Famurs) ao Executivo estadual sobre a questão, ainda em deliberação com demais entidades e órgãos de controle do Executivo.

rede privada Pela proposta do governo, a Educação Infantil seria a primeira etapa a retomar as atividades, a partir de 31 de agosto, permitindo que pais que não têm com quem deixar os filhos possam ter a possibilidade de encaminhá-los de volta à escola, e dando um alento à, que sofre com a debandada de alunos e falta de condições de manter as escolas e creches em funcionamento. "É uma possibilidade a volta da Educação Infantil, não se trata de uma obrigação ou imposição, mas para dar aos pais que precisem a opção de terem a escola para deixar os filhos com todos os cuidados", disse Leite.

Os demais níveis de ensino voltariam em setembro, começando pelo Ensino Superior (dia 14), Ensino Médio e (dia 21) e Educação Fundamental anos finais (dia 28), e em outubro, com o Ensino Fundamental anos inciais (dia 8). Leite lembrou que esse retorno está condicionado ao estabelecimento de protocolos específicos, com turmas e horários reduzidos e alternados, também com manutenção do ensino remoto e apenas parte das aulas ocorrendo presencialmente.

De acordo com a coordenadora do comitê de dados do governo do Estado, Leany Lemos, a decisão da volta às aulas é uma das mais difíceis. No entanto, a escola no Brasil tem forte papel assistencial, e isso deve ser levado em conta para a retomada das atividades educacionais. "É uma decisão difícil em um país tão desigual como o nosso, no qual a escola também tem papel de assistência social. No Estado, 30% das crianças em creche são de baixa renda, e a escola é também lugar de segurança alimentar e física dessas crianças", ponderou.