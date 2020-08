Taquara e Novo Hamburgo são as primeiras regiões já habilitadas à gestão compartilhada

Cinco regiões do Estado apresentaram, até às 12h deste domingo (16), planos específicos para se adequarem à gestão compartilhada do distanciamento controlado. No entanto, apenas as regiões de Taquara e Novo Hamburgo tiveram os protocolos habilitados dentro do prazo de 48 horas determinado pelo Palácio Piratini, já podendo adotar as medidas e flexibilizar atividades de acordo com as peculiaridades locais.

decreto estadual , publicado na terça-feira (11), que permitiu a cogestão do modelo. Até o final da tarde de sexta-feira (14) ainda não haviam sido registrados os planos das regionais de Pelotas e Norte-Passo Fundo, e apenas três das 21 regiões Covid Além de Taquara e Novo Hamburgo, Canoas, Pelotas e Norte-Passo Fundo apresentaram planos, que ainda estão em análise após adequação de documentos faltosos ou aguardando a habilitação dentro do prazo estabelecido pelo, publicado na terça-feira (11), que permitiu a cogestão do modelo. Até o final da tarde de sexta-feira (14) ainda não haviam sido registrados os planos das regionais de Pelotas e Norte-Passo Fundo, edo Estado buscavam a adoção de protocolos próprios.

A maioria das regiões busca com a cogestão adotar critérios da bandeira inferior na classificação do distanciamento controlado, visando principalmente ampliar horário de funcionamento de comércios, serviços e restaurantes, bem como o teto de colaboradores e de clientes. Os municípios, no entanto, podem apresentar decretos mais brandos, de acordo com a realidade de suas comunidades. "O nosso comitê técnico e os prefeitos entendem que é preciso flexibilizar mais setores como o comércio e de alimentação, bares, lanchonetes, restaurantes, além dos cultos religiosos, ampliando lotações, horários e dias para funcionamento", destacou a presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars), Tânia Terezinha da Silva, prefeita de Dois Irmãos, representante da região de Novo Hamburgo.

Segundo reforçou a Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios (Saam), para a elaboração dos protocolos específicos, é preciso a criação de comitês científicos regionais de combate à Covid-19 e sua aprovação por maioria absoluta dos municípios, dois terços das prefeituras que integram cada região.

Para ser avalizado, o plano apresentado por cada regional precisa considerar medidas de proteção à saúde pública com embasamento científico, critérios epidemiológicos e sanitários, e deve ser assinado por um responsável técnico, médico ou profissional da vigilância em saúde, com mais de dois anos de atuação. Os municípios que quiserem aderir à cogestão devem enviar formulário ao governo do Estado, informar o conteúdo do plano, os protocolos, os pareceres técnicos e uma planilha comparativa com os protocolos do Estado e publicados no site da prefeitura 24 horas antes de entrarem em vigor. A fiscalização dos novos protocolos a serem implementados nas regiões será feita em conjunto pelos próprios municípios, cidadãos e Ministério Público.