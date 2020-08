Nova praça de pedágio de Gravataí já está em operação

A nova praça de pedágio da BR-290, a popular freeway, começou a operar à meia-noite deste sábado (15). O ponto fica no km 60 da rodovia, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. No mesmo horário da inauguração, a praça antiga, no km 77, foi desativada. Serão 25 cabines ativas de cobrança, entre bidirecionais, mistas e de cobrança automática. A principal consequência da alteração é a realização de uma demanda antiga dos moradores de Gravataí, que não vão precisar pagar pedágio para se deslocar até a Capital.

No pedágio de Santo Antônio da Patrulha, no km 19 da freeway, iniciou a cobrança bidirecional, alterando a atual forma de cobrança: a tarifa, que é de R$ 9,20 e é paga somente por quem segue em direção ao litoral, vai cair para R$ 4,60 e será cobrada nos dois sentidos. Esta praça também terá mais 9 cabines, somando às 16 já em operação.

O novo pedágio de Gravataí e as alterações no de Santo Antônio da Patrulha fazem parte da última etapa de mudanças nas praças da concessionária CCR ViaSul, que assumiu 473,4 quilômetros, compreendendo a BR-290 (entre Eldorado do Sul e Osório), BR-448 (Rodovia do Parque), BR-101 Sul (até a divisa com Santa Catarina) e BR-386, entre Canoas e Carazinho. Os pedágios novos das últimas duas estradas foram inaugurados em fevereiro: Victor Graeff (km 204,4), Fontoura Xavier (km 262,7), Paverama (km 375,8) e Montenegro (km 426) na BR-386, e no km 35,2 de Três Cachoeiras na BR 101.