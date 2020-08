Mapa prévio tem 16 regiões em vermelho, com 85% da população gaúcha em alto risco

nove regiões em vermelho Mais de 85% da população gaúcha está em alto risco de contágio para o novo coronavírus, segundo o mapa preliminar da 15ª rodada do Distanciamento Controlado divulgado nesta sexta-feira (14) pelo governo do Estado. São 16 regiões classificadas na bandeira vermelha, concentrando 397 municípios gaúchos. Na última rodada, eram





As cinco demais regiões que completam o mapa ficaram na bandeira laranja, que representa risco médio. São 166 municípios nesta condição, o que abrange 7,9% da população do Estado.

Apresentaram piora nos indicadores as regiões de Uruguaiana, Guaíba, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa e Caxias do Sul. Já as regiões de Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo e Pelotas mantiveram a classificação da semana passada.

As regiões com maior número de novos registros de hospitalizações nos últimos sete dias, por local de residência do paciente, são Porto Alegre (333), Caxias do Sul (159), Canoas (114), Novo Hamburgo (59) e Passo Fundo (81).