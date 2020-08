RS tem crescimento da letalidade hospitalar por Covid-19

Com um aumento de casos de 39,6% e de óbitos de 41,5% nas últimas duas semanas, o Rio Grande do Sul vê a pandemia do novo coronavírus manter força e, inclusive, se intensificar em meio à reabertura das atividades econômicas na maior parte das cidades, com flexibilizações no modelo de distanciamento controlado do governo do Estado, com o. Atualmente, o são 92.810 casos confirmados da doença e 2.584 óbitos em território gaúcho.