Prefeitura de Porto Alegre propõe tarifa de R$ 4,70 para trânsito no Centro Histórico

pacote de mobilidade urbana da prefeitura Apresentado nesta quinta-feira (13), ode Porto Alegre prevê a cobrança de uma "tarifa de congestionamento", de R$ 4,70, sobre veículos que circulem entre 7h e 20h, em dias úteis, no Centro Histórico da Capital. De acordo com o projeto, essa cobrança traria como benefício a redução de R$ 1,60 (34%) na tarifa do transporte público.

Veículos de socorro médico, oficiais de órgãos públicos, transporte público e moradores da região não pagariam a tarifa.

O projeto faz parte de cinco medidas de priorização do transporte coletivo, que incluem ainda receitas extra tarifárias, alterações na emissão do Cartão Passagem Escolar, revisão da lei do Sistema de Transporte Público de Passageiros de Porto Alegre (STPOA) e ampla revisão na legislação dos ônibus.