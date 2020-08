Porto Alegre inicia implantação de relógios eletrônicos digitais com WiFi gratuito

O primeiro de mais de 160 relógios eletrônicos digitais previstos para serem instalados na Capital começou a funcionar nesta quinta-feira (13) de manhã. Além de ver as horas e a temperatura, os porto-alegrenses vão poder se conectar gratuitamente à internet pelo WiFi quando estiverem próximos ao local e acompanhar mensagens com notícias e até mesmo alertas sobre o trânsito e eventos climáticos, ambos gerenciados pela prefeitura.

A modernização dos tradicionais relógios de rua é fruto de uma parceria público-privada (PPP) entre a prefeitura municipal e a empresa Clear Channel. O edital foi lançado ainda no ano passado e a empresa recebeu a autorização para começar a operar em janeiro deste ano.

Ao todo, 168 relógios devem ser instalados até janeiro de 2022. Pelo menos 15 deles devem estar funcionando até o final de setembro e 30 até o final do ano, de acordo com o contrato firmado. Em troca, a prefeitura autorizou que a empresa veicule conteúdos publicitários no painel luminoso acima do horário durante os próximos 20 anos.

É previsto um investimento total de R$ 81,7 milhões durante todo o período de concessão - tanto para a implementação quanto para a manutenção do mobiliário urbano. Deste valor, R$ 11,5 milhões devem ser destinados à implantação dos novos relógios em pontos de toda cidade.

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, que acompanhou a vistoria, diz que os modelos adotados em Porto Alegre estão entre os mais modernos atualmente e têm o maior número de recursos embarcados em todo o Brasil. Além dos serviços disponibilizados para a população, os relógios contam com câmera de monitoramento conectada ao centro integrado da segurança pública - ajudando no acompanhamento de movimentações suspeitas nos locais.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior também participou da inauguração do novo relógio.