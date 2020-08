Prefeitura de Porto Alegre propõe redução da tarifa para, no máximo, R$ 2,00

A prefeitura de Porto Alegre apresentou, nesta quinta-feira (13), um pacote de mobilidade urbana com cinco novas propostas para o transporte público da cidade. A iniciativa, que será encaminhada para a Câmara de Vereadores, prevê uma redução na tarifa de ônibus da Capital, passando de R$ 4,70 para R$ 2,00.

De acordo com o prefeito Nelson Marchezan Júnior, as propostas servirão como um incremento ao transporte coletivo do município, que, em três anos, perdeu cerca de 59.084.196 usuários. “Até 2018, Porto Alegre perdeu 30% do volume de passageiros de ônibus. Após 2018, depois da implementação dos aplicativos de transporte e desse cenário de pandemia, chegamos a ter a diminuição de 80% no número de passageiros”, disse.

Com o objetivo de garantir a continuidade do sistema, o projeto de priorização do transporte coletivo prevê os seguintes itens: receitas extra tarifárias, tarifa de congestionamento, alterações na emissão do Cartão Passagem Escolar, revisão da lei do Sistema de Transporte Público de Passageiros de Porto Alegre (STPOA) e ampla revisão na legislação dos ônibus.

Segundo o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Tortoriello, as propostas têm como intuito reduzir o custo do serviço e melhorar a eficiência para os usuários. “O nosso objetivo está sustentado em três pilares: aumentar a confiabilidade do sistema, a eficiência e a velocidade operacional. A ideia é atrair novos usuários com melhor qualidade nos serviços”, garantiu.

prefeitura apresentou cinco projetos de lei A redução dos cobradores nas linhas já foi rejeitada pelos vereadores em fevereiro No dia 27 de janeiro deste ano, acom, basicamente, os mesmos objetivos. Os PLs visavam à redução da tarifa por meio de medidas como fim da taxa de gestão da Câmara de Compensação Tarifária (CTT), a criação de uma tarifa de uso do sistema viário para os aplicativos, a criação de uma tarifa de congestionamento urbano, a redução gradual dos cobradores nos coletivos e a criação de uma taxa de mobilidade urbana. Os projetos aguardam votação desde janeiro do ano corrente.

Com a aprovação dos projetos até 2021, a prefeitura prevê como resultados para o cidadão o passe livre para todo o trabalhador formal, passagem de, no máximo, R$ 2,00 para o cidadão em geral, e passe estudantil de R$ 1,00. “O transporte público tem uma natureza essencial, sendo fundamental para vitalidade das cidades. Ele permite as pessoas a acessarem suas oportunidades de trabalho, de educação, de saúde e de lazer. E não há nada que possa substituir o transporte público. As tecnologias e os sistemas serão sempre complementares ao transporte público”, afirmou o diretor de mobilidade urbana do World Resources Institute (WRI), Sérgio Avellada.

Conheça as novas propostas e alterações dos projetos existentes: