Rio Grande do Sul tem queda de 86% nos feminicídios em julho

início do ano com crescimento nos indicadores relativos aos feminicídios Depois de umno Rio Grande do Sul, o governo do Estado celebrou nesta quinta-feira (13) uma queda brusca nos casos de assassinatos de mulheres no mês de julho em comparação ao mesmo período do ano passado. Nos 31 dias do último mês, foram registrados dois casos de feminicídio no Estado, uma queda de 86% em relação a julho de 2019, quando 14 mulheres haviam sido vitimadas. Os dados foram apresentados pela manhã em coletiva de imprensa on-line.

Com a significativa redução de julho, o acumulado do ano também foi contido. De janeiro a julho, foram mortas 53 mulheres no Rio Grande do Sul. No mesmo período do ano passado, foram 55 mortes violentas – uma queda de 4%. “É a maior queda percentual e o menor total do mês desde o início da série histórica, em 2012. Essa redução nos possibilitou recuperar o que tínhamos ao longo dos primeiros seis meses. Essa curva começa a ser contida”, comemora o vice-governador e secretário estadual de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior.

Diferentemente do que se cogitava em razão da pandemia do novo coronavírus, com as pessoas permanecendo mais tempo dentro de suas casas, o governo não acredita que o isolamento social tenha influenciado nos números de feminicídio no período. “Os aumentos na violência contra a mulher se deram de maneira mais acentuada nos meses de janeiro e fevereiro, quando não tínhamos a pandemia, não estávamos vivendo o distanciamento social. Durante três meses seguidos, em pleno distanciamento - maio, junho, julho -, tivemos redução. Isso é uma evidência de que o distanciamento não está tendo um impacto direto nisso”, afirma Ranolfo.

Outro índice que apresentou redução foi o relativo aos estupros. De acordo com o governo, foram notificados 95 casos de estupro em julho deste ano – uma queda 33,6% em relação ao mesmo mês de 2019, quando foram registrados 143 casos. Também houve queda de 15,3% nos crimes de lesão corporal (de 1.364 registros em julho de 2019 para 1.155 em julho deste ano), e de 16,2% nos de ameaça (de 2.739 para 2.295).

Para reduzir ainda mais os números de violência contra a mulher, o Palácio Piratini aposta no Projeto Agregador, uma iniciativa que os três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário -, além de nove secretarias estaduais e outras 16 instituições em um Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. “ São vários olhares diferentes. É a importância da transversalidade no tema da mulher. Não adianta a ação isolada da polícia. E com o olhar de várias instituições que queremos avançar nessa pauta”, aponta o vice-governador.

No que diz respeito aos crimes em geral, também ocorreram quedas. No caso dos homicídios, a diminuição foi de 12,2% em relação a julho de 2019, passando de 148 para 130. No acumulado do ano, foram 1.042 homicídios de janeiro a julho de 2020 em comparação aos 1.134 casos nos primeiros sete meses do ano passado – redução de 92 mortes (- 8,1%).

O número de assassinatos de julho é o menor para o mês desde 2008, quando foram registradas 125 ocorrências. Em relação ao acumulado nos primeiros sete meses, o número de 2020 é o menor desde 2011. Naquele ano, foram notificados 1.031 homicídios de janeiro a julho.

Apesar de não existirem dados detalhados sobre isso, Ranolfo também não vê relação entre a redução nos homicídios e o distanciamento social. “Os homicídios, em sua grande maioria - três quartos, até um pouco mais -, ainda têm ligação com a disputa das organizações criminosas, e essa disputa não deixa de existir em razão do distanciamento social. Na nossa maneira de ver, nos homicídios não tem influência direta o distanciamento”, destaca o vice-governador, salientando o bom trabalho das forças de segurança pública estaduais, que mantiveram atuação ininterrupta durante toda a pandemia.

A área da segurança pública celebra os resultados apontado um caso específico. O município de Gravataí ficou 80 dias sem casos de homicídios, entre os dias 23 de maio e 12 de agosto. Não acontecia isso em Gravataí desde o ano de 2003. A sequência de dois meses seguidos sem assassinatos na cidade não se dava desde 2003.

O governador Eduardo Leite salientou o quanto a diminuição nos indicadores de violência é a importante não só para a área da segurança. “Segurança tem tudo a ver com a competitividade do Estado. Estamos com uma grande agenda de transformações e tudo isso busca dar mais segurança para o investidor, de um estado com estrutura fiscal responsável, com ambiente acolhedor. As pessoas têm de querer viver aqui e se sentir seguras para viver aqui”, afirmou Leite.