Pais podem ir à Justiça contra volta às aulas presenciais no Rio Grande do Sul

volta às aulas e atividades presenciais em escolas no Rio Grande do Sul Movimentos criados nos últimos meses de forma voluntária A possibilidade de, a partir de 31 de agosto e de forma escalonada em todos os níveis de ensino, já provoca reações de pais e professores., principalmente por pais de crianças e adolescentes, contra o retorno cogitam ir à Justiça ou acionar o Ministério Público Estadual (MP-RS), caso seja confirmada a proposta do governo Eduardo Leite.

regiões com bandeiras amarela e laranja O governo apresentou à Federação das Associação dos Municípios (Famurs) e entidades regionais ligadas às prefeituras a indicação de retorno somente emdo sistema de distanciamento controlado e começando pela Educação Infantil. O calendário projeta volta escalonada por níveis até começo de outubro. Nesta semana, 12 das 21 regiões estão com bandeira laranja. Porto Alegre fica fora, pois está na bandeira vermelha.

"Se houver o retorno, vamos ao MP-RS para barrar a abertura", adianta a relações públicas Keli Bernardi, que criou com movimentos em outros estados o Unidos por um Brasil com Vida. Keli, que tem filho no sétimo ano do Ensino Fundamental, reside em Caxias do Sul, que está na bandeira laranja, portanto seria atingida pelo cronograma.

nota apoiando a proposta de retorno Estabelecimentos particulares vêm se preparando desde junho O Sindicato do Ensino Privado do RS (Sinepe-RS) divulgoue pediu para que pais confiem nas escolas onde os filhos estão matriculados., com a publicação de protocolos de segurança sanitária pelo Estado, para o retorno.

No Rio Grande do Sul, grupos que surgiram em diversas regiões acabaram se unindo. Segundo a relações públicas, abaixo-assinados criados em plataformas digitais contra a volta às aulas, enquanto a pandemia se mantém em níveis de risco e antes de uma vacina, somariam mais de 70 mil adeptos.

A advogada Cassiana Lipp, uma das líderes do movimento Direito ao Ensino não Presencial durante a Pandemia, o primeiro a surgir no Estado e com quase 6 mil seguidores na página no Facebook, explica que o MP-RS da Infância e Adolescência chegou a emitir parecer, de maio deste ano, que seria contra a volta às atividades presenciais. Ela acredita que o parecer ainda está em vigor. A reportagem do Jornal do Comércio solicitou esclarecimento ao MP-RS e aguarda retorno.

Cassiana defende que o governo ajude financeiramente escolinhas para atravessar o período fechadas. Foto: Arquivo Pessoal

"Se houver retorno, vamos buscar o MP-RS para ver o que é possível fazer. Acredito que muitos pais vão recorrer à Justiça. Ou seja, pode ter ação coletiva do MP ou medidas individuais direto na Justiça", reforça Cassiana. Com Cassiana, estão ainda a artesã Juliane Lombardi e a administradora Vânia Soares, que mal dão conta da demanda por informações e orientações a seguidores desde essa terça, quando surgiu o calendário.

"As pessoas estão enlouquecidas, não vão levar os filhos", reproduz, sobre as manifestação. Cassiana tem um filho de 11 anos que está no sexto ano. O governo prevê que em setembro voltem Ensino Superior, Médio e Técnico, e anos iniciais em outubro.

A intenção é acelerar a mobilização. Muitos professores têm se somado à rede, pois o temor é de contaminação dos profissionais. O movimento já solicitou reunião com a Secretaria Estadual da Educação e com a Famurs. "Queremos levar nossa posição. Se forem mantidas as datas, vai ter movimentação mais forte", avisa a advogada.

Keli reforça que a cada dia os grupos ganham mais adesões e ainda com novas iniciativas em outras regiões do País. A proposta é de voltar somente após "uma vacinação eficaz". Os pais, diz ela, estão acompanhando novos estudos que indicam maior preocupação com ação do novo coronavírus nas crianças. "Elas são vetores de contágio alto. Quando ela for à escola, vai mobilizar toda a família, transporte e grupos de risco no convívio", lista Keli, apontando uma das razões de alarme. Para os grupos, a execução de protocolos não daria a segurança necessária.

Sobre as dificuldades que escolinhas que atendem crianças, os movimentos defendem que o setor tenha ajuda do governo para que não fechem. Cassiana aponta a criação de linha de crédito especial. "Mas abrir escolas para mantê-las é desumano", contrapõe a advogada.