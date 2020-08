Motoristas têm dificuldades para acessar e imprimir documentos on-line

documento de licenciamento de veículo não é mais impresso em papel moeda em todo o Brasil. Desde o dia 1º de agosto, oSe, por um lado, a medida facilita o acesso à documentação, disponibilizando formas diretas de acesso, por outro, o dificulta, na medida em que nem todos os condutores do País possuem acesso à internet, ou aparelho celular com capacidade para armazenar o aplicativo. Além disso, problemas no funcionamento, tanto dos sites quanto do aplicativo, também acabam por criar problemas para os condutores que, agora, não recebem mais em casa a documentação impressa.

Central de Serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) Com a decisão que deu fim à impressão em papel moeda em âmbito nacional, os documentos veiculares podem ser acessados pela internet, viae pelo site do, e no aplicativo de celular Carteira Digital, podendo ser impressos ou obtidos em uma versão digital

As mudanças na forma como os donos de veículos acessam a documentação se deu em meio à pandemia do novo coronavírus, o que acabou por criar problemas adicionais a uma transição de modelo que, naturalmente, traria dificuldades. O fato de os Centros de Registro de Veículos Automotores (CRVAs) permaneceram fechados por um período e, mesmo após a reabertura, parte deles ainda funcionarem com horários reduzidos, também atrapalha a resolução de problemas encontrados pelos condutores, já que os CRVAs são os únicos locais credenciados pelo Detran-RS para tratarem de questões como essa.

Em nota, o Detran-RS afirma estar ciente de que nem todos têm acesso à internet, tampouco dominam tecnologias mais avançadas, computadores e celulares. “Por isso, é importante esclarecemos que a extinção do Certificado de Licenciamento (CRLV) anual em papel moeda não é uma "escolha" do Detran-RS. Foi uma determinação federal, em vigor com a Resolução 788-2019 do Contran”, aponta a autarquia estadual.

Conforme o Detran-RS, atualmente os CRVAs estão funcionando, mas com restrições em razão da pandemia. Cada CRVA define seu próprio horário de atendimento, podendo ficar aberto de duas a seis horas por dia, conforme sua demanda de serviço, respeitando o intervalo de tempo compreendido entre 10h e 16h. Além disso, os atendimentos precisam ser previamente agendados por telefone.

passo a passo A autarquia explica opara a impressão caseira do CRLV em sua página (confira também abaixo). Se ainda assim o proprietário não conseguir acesso ao documento pelos canais digitais, pode solicitar a impressão comum em qualquer CRVA, ao custo de R$ 8,00 pelo serviço.

segunda via do Certificado de Registro de Veículo (CRV, antigo DUT) No caso da obtenção da, o único meio de se realizar o procedimento é em um CRVA. O CRV segue sendo emitido em papel moeda e enviado pelos Correios ao endereço informado pelo proprietário do veículo.

www.gov.br Como o aplicativo Carteira Digital, assim como o portal do Denatran, foi desenvolvido em âmbito federal, o órgão gaúcho afirma não ter como responder acerca de eventuais problemas e falhas no funcionamento das plataformas. A Central de Serviços do Detran-RS também usa o mesmo cadastro de todos os sistemas federais, com o acesso sendo realizado por meio do portal

www.detran.rs.gov.br No caso de dificuldades específicas, o órgão estadual orienta os usuários a entrarem em contato com a autarquia por meio do Disque-Detran-RS (0800-905-5555), ou pelo site, clicando no botão laranja no canto superior direito.

Formas de obter o CRLV impresso na internet:

Via Central de Serviços do DetranRS:

1. O login é feito com os dados do cadastro no portal gov.br, informando o CPF e a senha. Usuários novos precisarão se cadastrar, seguindo o passo a passo informado.

2. Na seção "Meu(s) veículo(s)", clicar em “Consultas adicionais”.

3. Localizar o veículo que deseja emitir o documento e informar o código de segurança do documento de propriedade, que consta em CRVs emitidos a partir de 2007 (antigo DUT).

4. Imprimir o documento em papel branco e formato A4, com tinta preta, em página única.

Via Portal de Serviços do Denatran ou o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (o da CNH e do CRLV digitais):

1. O login é feito com os dados do cadastro no portal gov.br, informando o CPF e a senha. Usuários novos precisarão se cadastrar, seguindo o passo a passo informado.

2. Na seção “Meus veículos”, clicar no link que remete ao veículo que você deseja imprimir o documento.

3. Baixar o arquivo de nome "CLRVDigital.pdf", gratuitamente.

4. Imprimir o documento em papel branco e formato A4, com tinta preta, em página única.

Observação: para veículos de pessoa jurídica, a obtenção do CRLV-e só está disponível com login por Certificado Digital, ou presencialmente, no CRVA.