Identificado surto de coronavírus no SAMU de Caxias do Sul

A Secretaria da Saúde de Caxias do Sul (SMS) confirmou surto de coronavírus entre os profissionais que atuam no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Na semana passada, 16 servidores foram diagnosticados com a doença por meio do teste rápido. São dois médicos, duas enfermeiras, 11 técnicos de enfermagem e um condutor-socorrista, todos assintomáticos ou com sintomas leves. Dessa forma, uma unidade de suporte básico está inoperante.

Segundo o diretor-geral da SMS, Mário Gregoire Taddeucci, o afastamento dos profissionais não desamparou quem necessita de atendimento. "Até o início deste ano, havia quatro unidades básicas e uma avançada. Em março, a quinta entrou em operação, a qual agora está parada por conta de uma parte dos servidores ter contraído o vírus. Mas, em momento algum, houve prejuízo à população", sustentou.

A SMS investiga o início do surto, pois a maioria dos servidores também atua em outros serviços de saúde, além de ter familiares que trabalham na mesma área. O SAMU tem cinco Unidades de Suporte Básico, duas de Suporte Avançado (a 2ª UTI Móvel entrou em operação em junho deste ano) e uma motolância.

Caxias do Sul registrou, nesta segunda (10), quatro mortes, todos homens, por coronavírus, elevando o total para 62. São duas vítimas com 73 anos, uma com 76 e outra com 61. Todos tinham comorbidades, basicamente hipertensão e diabetes. As mortes ocorreram entre sexta (7) e segunda (10). No total, são 37 óbitos masculinos, com idades entre 46 e 94 anos, e 25 femininos, com idades entre 33 e 97 anos.

De acordo com a Secretaria da Saúde, a cidade tem 3.750 casos positivos, dos quais 2.937 recuperados, o equivalente a 79%. Dos ativos, 697 encontram-se em isolamento domiciliar, 32 em enfermaria e 22 em unidades de terapia intensiva (UTI). Já foram descartados 28.547 testes suspeitos e 20 pacientes aguardam resultado. A ocupação de leitos de UTI pelo SUS era de 83% nesta segunda, com 61 em uso. Na rede privada, o índice é de 70%, com 59 leitos ocupados.