IPE Saúde abre possibilidade de retorno para ex-segurados

Ex-segurados do IPE Saúde, desligados a partir de 5 de abril de 2018, têm a possibilidade de retornar à assistência do instituto como optantes. O prazo para solicitar o retorno se estende até 4 de novembro de 2020.

Podem aderir ex-servidores estaduais, de convênios ou prefeituras e ex-dependentes, inclusive ex-PAC e ex-pensionistas, que tenham sido desligados de 5 de abril de 2018 a 6 de agosto de 2020. A mudança foi trazida pela publicação da Lei Complementar 15.496, de 6 de agosto de 2020.

Ao optar, o segurado também poderá aderir ao Plano de Assistência Médica Suplementar (Pames), na modalidade individual ou familiar (neste segundo caso, disponível apenas para ex-segurados titulares).

A solicitação é feita com o preenchimento de formulário on-line e envio de documentos digitalizados diretamente no site do IPE Saúde, conforme a situação (ex-segurado titular ou ex-segurado dependente/pensionista). As informações completas sobre como fazer o pedido estão disponíveis no