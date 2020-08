Todos já fazem falta

Quando, no dia 26 de fevereiro, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil , ninguém imaginava ou projetava como a pandemia iria afetar os brasileiros. Havia quem previsse uma tragédia, e havia quem acreditasse que a existência de um sistema público de saúde amplo iria impedir a ocorrência de muitos óbitos.

A contabilização de mais de mil mortes por dia tornou-se banal. Não choca como chocavam as mortes na Itália em março. Esta, certamente, é uma das tragédias da pandemia: o fato de, como sociedade, não nos revoltarmos com mais de mil compatriotas falecendo diariamente em razão de uma doença que poderia ter seus efeitos reduzidos se ações públicas firmes tivessem sido tomadas lá no início. A tragédia foi normalizada.

Para se ter uma ideia do que significa 100 mil mortes, é preciso colocar o número em relação a outros. A Guerra do Paraguai (1864 – 1870) foi o mais sangrento conflito militar ocorrido na América do Sul. Nela, Brasil, Uruguai e Argentina se uniram para combater o Paraguai de Solano López. Por volta de 50 mil soldados brasileiros perderam a vida nas batalhas. Ou seja, o novo coronavírus já vitimou o dobro de mortos na maior guerra que o País já se envolveu.

Cem mil pessoas é o tamanho da população do município de Guaíba. Ou seja, é como a cidade vizinha de Porto Alegre fosse varrida do mapa em pouco mais de cinco meses.

Gripe Espanhola , considerada a mais mortal pandemia do século passado, que causou cerca de 50 milhões de mortes em todo o mundo nos anos de 1918 e 1919, vitimou ao redor de 300 mil pessoas no Brasil, conforme estimativa da doutora pelo Programa de Pós-graduação em História das Ciências e da Saúde (PPGHCS) da Fiocruz, Daiane Rossi. Ou seja, mais de 100 anos depois, com o conhecimento médico e científico tendo avançado enormemente, com as condições sanitárias das cidades tendo se transformado, com a experiência de já ter passado por outras pandemias, sabendo, assim, o que funciona e o que não funciona no combate a um vírus como o Sars-Cov-2, o Brasil já perdeu o equivalente a um terço das vidas que se foram lá no distante ano de 1918.

Cem mil mortes são 413 boates Kiss, são 386 desastres como o do rompimento da barragem de Brumadinho, são 502 acidentes como o do voo 3054 da TAM, em 2007. Cem mil pessoas são o Beira-Rio e a Arena, juntos, lotados. Cem mil pessoas é uma população maior do que a de 5.246 dos 5.570 municípios do Brasil.

Aldir Blanc, uma das vidas que perdemos para o vírus “Chora, a nossa pátria, mãe gentil”, escreveu, em seu clássico “O bêbado e o equilibrista”.

Cem mil é um número gigantesco. É uma cidade. É um país. Mas, ainda assim, é só um número. Por trás desse número, estão as histórias que se foram, os amores que partiram, os filhos que deixaram os pais e os pais que não puderam se despedir dos filhos. Estão os avós, tantos deles, que não resistiram.

Somente no Rio Grande do Sul, foram 2.346 vítimas fatais. Quase 80% dos gaúchos que perderam a batalha contra a Covid-19 tinham idade acima dos 60 anos. Quatro adolescentes entre 15 e 19 anos também morreram. Uma família não pôde comemorar o primeiro aniversário do seu bebê.

Erros foram cometidos, assim como medidas acertadas foram tomadas. Ninguém, nenhum país, nenhum governante estava completamente preparado para lidar com isso. Alguns, porém, agiram mais rapidamente do que outros, com mais firmeza e mais humanidade. Deixaram de lado os interesses políticos e deram ouvidos à ciência.

Mario Sergio Cortella em live com a jornalista Patrícia Knebel, nas redes sociais do Jornal do Comércio Há quem diga que a humanidade sairá diferente desta crise. Há quem, contrariamente, acredite que nada vai mudar. “Acho que vários de nós seremos melhores. As pessoas que tiverem inteligência emocional, capacidade afetiva, humildade e deixarem a arrogância de lado, alterarão o seu modo de ser”, afirmou o filósofo e educador

A economia foi afetada de modo brutal. Segundo projeção do Sindilojas Porto Alegre, 20% dos lojistas da cidade encerraram suas atividades em razão da pandemia, resultando no fechamento de sete mil vagas de emprego. Quem não foi demitido, teve de permanecer em casa em razão das legislações que determinaram a suspensão das atividades de diversos setores. O IBGE aponta que, na terceira semana de julho, 7,5% da população empregada brasileira (6,1 milhões de pessoas) estava afastada do trabalho devido ao distanciamento social. Na primeira semana de maio, esse índice chegou a 19,8% - 16,11 milhões sem produzir.

queda no Produto Interno Bruto (PIB) de 4,7% em 2020 A última projeção do governo federal é de que o País registre uma, o que seria a maior retração econômica desde 1901, quando começou o levantamento mais confiável do índice.

A economia, no entanto, se reergue, graças ao suor dos trabalhadores e ao empreendedorismo e persistência do empresariado. Lojas podem ser reabertas, indústrias novas podem ser instaladas. Outras crises existiram – em 2015 e 2016, o PIB teve queda de 3,5% e 3,3%, respectivamente, e uma recuperação, ainda que lenta, teve início a partir de 2017.

As vidas perdidas, porém, as 100 mil vidas perdidas, são irrecuperáveis. Nenhuma delas será esquecida por aqueles que as amavam. Ao contrário. Elas precisam ser lembradas. A todo o momento. Uma por uma. Não como número. Não como estatística. Não como gráfico. Elas precisam ser lembradas por aquilo que foram. Pessoas, únicas e insubstituíveis.

Aos que ficaram, restam lembranças e saudade.

“No amor a gente fica em paz”, diz o verso de “Amigo é pra essas coisas”, de Aldir Blanc.

Todos irão fazer falta. Todos já fazem falta.