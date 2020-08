Divina Providência passa a operar novos leitos de UTI Covid pelo SUS em Porto Alegre

O Hospital Divina Providência (HDP) de Porto Alegre anunciou, nesta sexta-feira (7), que contará com mais 10 leitos de tratamento intensivo (UTI) para a Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS), dos quais cinco já entraram em funcionamento. Além destes, o hospital também teve a implementação de seis leitos de Unidade de Internação, que servirão de suporte ao atendimento na UTI.

De acordo com o diretor técnico do hospital, Willian Dalprá, os outros cinco leitos de UTI adulto ainda dependem da adequação de recursos humanos e a ideia é que entrem em operação nos próximos dias. "Hoje foram disponibilizados cinco leitos de UTI e seis de enfermaria. Dos leitos de enfermaria, quatro já estão em uso. A intenção é que nas próximas semanas os outros leitos sejam disponibilizados", explicou.

Para o diretor do HDP, a iniciativa dará um fôlego na capacidade de ocupação das UTIs da Capital, aumentando a oferta de atendimento àqueles pacientes que mais necessitam. “O Divina tinha um total de 16 leitos de UTI. Para atender à demanda da pandemia e às necessidades inclusive dos gestores, ampliamos a capacidade para 50 leitos de UTI. Desses, 34 são pra Covid-19", disse o diretor-técnico.

Conforme Dalprá, a demanda de atendimento segue alta e aumenta a cada dia, no entanto, com uma velocidade menor. “Não dá para dizer que está estabilizado, mas a gente consegue atender aumentando a disponibilidade de leitos”. O diretor-técnico enfatizou ainda o compromisso do Divina Providência com a saúde dos porto-alegrenses. “No momento em que um hospital privado assume o compromisso de oferecer leitos para o SUS, ele se compromete e se responsabiliza com o seu papel social. Essa relação de proximidade com o gestor público faz com que consigamos encontrar soluções para atender a necessidade da cidade”.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) afirmou que a parceria representa um acréscimo na rede de saúde da Capital, que tem enfrentado, dia após dia, o aumento no número de pacientes internados em UTIs. A expectativa do prefeito é de que com esse reforço se possa melhorar a estrutura e eficiência no atendimento dos porto-alegrenses.