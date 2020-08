Rio Grande do Sul tem 12 regiões em vermelho no mapa prévio do distanciamento

Mais da metade da população gaúcha segue sob alto risco de contágio do novo coronavírus, segundo mapa preliminar do distanciamento controlado divulgado pelo governo do Estado nesta sexta-feira (7). Pela segunda semana seguida, são 12 regiões classificadas na bandeira vermelha. A área abrange 275 municípios e 68,5% da população do Estado.

O mapa inclui a nova região de Guaíba, que foi desmembrada de Porto Alegre. A 21ª região reúne 19 municípios das regiões Carbonífera e Costa Doce e estreou já sob classificação de alto risco epidemiológico. As demais regiões em vermelho são Capão da Canoa, Palmeira das Missões, Erechim, Pelotas, Bagé e Uruguaiana. Novo Hamburgo, Porto Alegre, Canoas, Taquara e Passo Fundo já estavam mantiveram a classificação da rodada anterior e permaneceram no vermelho.

liberou a abertura do comércio e restaurantes que liberou a operação do comércio para o Dia dos Pais Esta semana, o governador Eduardo Leite anunciou flexibilizações para os serviços não essenciais. A medidana bandeira vermelha. Foi o caso de Porto Alegre,

Outros 126 municípios de nove regiões ficaram com a bandeira laranja, incluindo a região de Lajeado, que teve melhora nos indicadores.

Os prefeitos tem até domingo (9) para entrarem com recursos de mudança de classificação. O mapa definitivo da 14ª rodada será divulgado na segunda e passa a valer na terça-feira (11).

Segundo o governo gaúcho, houve leve aumento em diversos indicadores, com exceção da aceleração maior nas hospitalizações (17%) e no número de óbitos (10%). Mesmo com o avanço da doença, o número de leitos livres se manteve estável durante a semana.