Porto Alegre registra primeira morte de preso com Covid-19

foi liberada na terça-feira (4) Porto Alegre registra a primeira morte de preso e a quinta do Rio Grande do Sul por complicações da Covid-19. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária (Seapen) e a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) informaram a morte nesta quinta-feira (6) de um apenado de 26 anos, que cumpria pena na Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA), antigo Presídio Central. A cadeia foi interditada por 15 dias devido a surto da doença, mas

O jovem estava internado o Hospital Vila Nova, que tem uma ala para apenados, e faleceu nesta madrugada. Segundo as duas instituições, o preso teve insuficiência respiratória aguda, causada por tuberculose, diagnosticada no começo deste mês. Teste indicou a presença do novo coronavírus.

CPPA teve o primeiro caso de Covid-19 em meados de julho. A interdição pela Justiça durou 15 dias.